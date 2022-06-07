https://ria.ru/20220607/importozameschenie-1793825487.html

Дюмин назвал пути достижения технологического суверенитета России

Дюмин назвал пути достижения технологического суверенитета России - РИА Новости, 07.06.2022

Дюмин назвал пути достижения технологического суверенитета России

Для достижения технологического суверенитета России необходимо объединить возможности промышленности, науки и бизнеса, заявил губернатор Тульской области... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T18:57

2022-06-07T18:57

2022-06-07T19:31

тульская область

тульская область

алексей дюмин

россия

технологии

экономика

импортозамещение

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ТУЛА, 7 июн – РИА Новости. Для достижения технологического суверенитета России необходимо объединить возможности промышленности, науки и бизнеса, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Во вторник тема импортозамещения в условиях экономических ограничений обсуждалась на совместном заседании комиссий Госсовета по направлениям "Промышленность", "Наука" и "Малое и среднее предпринимательство"."Решение задачи по достижению технологического суверенитета страны возможны при тесной интеграции потребностей и возможностей промышленности, научного сообщества и малого и среднего бизнеса. Каждый из них является важным и необходимым элементом всей системы импортозамещения", – сказал Дюмин, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Промышленность". Его слова приводит пресс-служба областного правительства.По мнению губернатора, уход зарубежных компаний с российского рынка – это новые ниши, которые могут занять отечественные предприятия, но значительная часть из них нуждается в современных научных разработках. Ускоренное технологическое развитие, считает Дюмин, невозможно без соответствующих кадров. Он попросил Минобрнауки совместно с Минпромторгом рассмотреть возможность расширения перечня мер и объёма финансирования инженерных вузов по развитию кооперации с производственными предприятиями.Кроме того, Дюмин отметил важность вовлечения и кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства в процесс импортозамещения.Дюмин также обратился к Минэкономразвития России с просьбой рассмотреть возможность распространения льготных программ оборотного и инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса на предприятия, осуществляющие производство подакцизных товаров.

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https://ria.ru/20220520/ekopark-1789701536.html

https://ria.ru/20220407/metallurgi-1782372627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, алексей дюмин, россия, технологии, экономика, импортозамещение