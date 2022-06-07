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Дюмин назвал пути достижения технологического суверенитета России - РИА Новости, 07.06.2022
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
https://ria.ru/20220607/importozameschenie-1793825487.html
Дюмин назвал пути достижения технологического суверенитета России
Дюмин назвал пути достижения технологического суверенитета России - РИА Новости, 07.06.2022
Дюмин назвал пути достижения технологического суверенитета России
Для достижения технологического суверенитета России необходимо объединить возможности промышленности, науки и бизнеса, заявил губернатор Тульской области... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:57
2022-06-07T19:31
тульская область
тульская область
алексей дюмин
россия
технологии
экономика
импортозамещение
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ТУЛА, 7 июн – РИА Новости. Для достижения технологического суверенитета России необходимо объединить возможности промышленности, науки и бизнеса, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Во вторник тема импортозамещения в условиях экономических ограничений обсуждалась на совместном заседании комиссий Госсовета по направлениям "Промышленность", "Наука" и "Малое и среднее предпринимательство"."Решение задачи по достижению технологического суверенитета страны возможны при тесной интеграции потребностей и возможностей промышленности, научного сообщества и малого и среднего бизнеса. Каждый из них является важным и необходимым элементом всей системы импортозамещения", – сказал Дюмин, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Промышленность". Его слова приводит пресс-служба областного правительства.По мнению губернатора, уход зарубежных компаний с российского рынка – это новые ниши, которые могут занять отечественные предприятия, но значительная часть из них нуждается в современных научных разработках. Ускоренное технологическое развитие, считает Дюмин, невозможно без соответствующих кадров. Он попросил Минобрнауки совместно с Минпромторгом рассмотреть возможность расширения перечня мер и объёма финансирования инженерных вузов по развитию кооперации с производственными предприятиями.Кроме того, Дюмин отметил важность вовлечения и кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства в процесс импортозамещения.Дюмин также обратился к Минэкономразвития России с просьбой рассмотреть возможность распространения льготных программ оборотного и инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса на предприятия, осуществляющие производство подакцизных товаров.
https://ria.ru/20220210/laboratorii-1772140427.html
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тульская область, алексей дюмин, россия, технологии, экономика, импортозамещение
18:57 07.06.2022 (обновлено: 19:31 07.06.2022)
 

Дюмин назвал пути достижения технологического суверенитета России

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на совместном заседании комиссий Госсовета по направлениям "Промышленность", "Наука" и "Малое и среднее предпринимательство"
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на совместном заседании комиссий Госсовета по направлениям Промышленность, Наука и Малое и среднее предпринимательство
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на совместном заседании комиссий Госсовета по направлениям "Промышленность", "Наука" и "Малое и среднее предпринимательство"
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ТУЛА, 7 июн – РИА Новости. Для достижения технологического суверенитета России необходимо объединить возможности промышленности, науки и бизнеса, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Во вторник тема импортозамещения в условиях экономических ограничений обсуждалась на совместном заседании комиссий Госсовета по направлениям "Промышленность", "Наука" и "Малое и среднее предпринимательство".
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"Решение задачи по достижению технологического суверенитета страны возможны при тесной интеграции потребностей и возможностей промышленности, научного сообщества и малого и среднего бизнеса. Каждый из них является важным и необходимым элементом всей системы импортозамещения", – сказал Дюмин, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Промышленность". Его слова приводит пресс-служба областного правительства.
По мнению губернатора, уход зарубежных компаний с российского рынка – это новые ниши, которые могут занять отечественные предприятия, но значительная часть из них нуждается в современных научных разработках. Ускоренное технологическое развитие, считает Дюмин, невозможно без соответствующих кадров. Он попросил Минобрнауки совместно с Минпромторгом рассмотреть возможность расширения перечня мер и объёма финансирования инженерных вузов по развитию кооперации с производственными предприятиями.
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Кроме того, Дюмин отметил важность вовлечения и кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства в процесс импортозамещения.
"Именно компании среднего уровня должны взять на себя роль сервисных, инжиниринговых центров по производству, ремонту, проектированию импортозамещаемой продукции", – отметил губернатор.
Дюмин также обратился к Минэкономразвития России с просьбой рассмотреть возможность распространения льготных программ оборотного и инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса на предприятия, осуществляющие производство подакцизных товаров.
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Тульская областьТульская областьАлексей ДюминРоссияТехнологииЭкономикаИмпортозамещение
 
 
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