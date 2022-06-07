07:46 07.06.2022 (обновлено: 09:31 07.06.2022)
Секретарь СНБО: Невзоров* еще не получил украинское гражданство
Секретарь СНБО Данилов: журналист Невзоров* еще не получил украинское гражданство
Журналист Александр Невзоров*. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российский журналист Александр Невзоров*, которому Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины "за выдающиеся заслуги", пока не получил его, ему еще предстоит пройти соответствующую процедуру, сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
"У Александра Невзорова* еще нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить", — сказал Данилов украинскому "24 каналу".
Секретарь СНБО отмечает, что для получения украинского паспорта требуется "пройти определенную процедуру". Он добавил, что в стране разрешено только одно гражданство, так что Невзорову придется сначала отказаться от предыдущего — российского.
На прошлой неделе советник главы украинского МВД Антон Геращенко сообщил, что Владимир Зеленский предоставил гражданство Невзорову и его жене "за выдающиеся заслуги" перед Украиной. Украинское издание "Сегодня" сообщало со ссылкой на источники в кабмине, что Невзоров и его супруга Лидия получили гражданство Украины еще 21 мая. Тогда данное СМИ отметило, что документ не был опубликован.
В марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Невзорова за распространение ложной информации о действиях российских Вооруженных сил.
По данным следствия, 9 марта Невзоров опубликовал на своей странице в Instagram* и 19 марта на канале в Youtube заведомо ложную информацию о якобы умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Источниками изображений, сопровождавших публикации, являются украинские СМИ.
* Признан в России СМИ-иноагентом.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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