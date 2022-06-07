https://ria.ru/20220607/grazhdanstvo-1793634628.html

Секретарь СНБО: Невзоров* еще не получил украинское гражданство

Секретарь СНБО: Невзоров* еще не получил украинское гражданство - РИА Новости, 07.06.2022

Секретарь СНБО: Невзоров* еще не получил украинское гражданство

Российский журналист Александр Невзоров*, которому Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины "за выдающиеся заслуги", пока не получил его, ему еще... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T07:46

2022-06-07T07:46

2022-06-07T09:31

алексей данилов

в мире

владимир зеленский

антон геращенко

украина

россия

мариуполь

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российский журналист Александр Невзоров*, которому Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины "за выдающиеся заслуги", пока не получил его, ему еще предстоит пройти соответствующую процедуру, сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.Секретарь СНБО отмечает, что для получения украинского паспорта требуется "пройти определенную процедуру". Он добавил, что в стране разрешено только одно гражданство, так что Невзорову придется сначала отказаться от предыдущего — российского.На прошлой неделе советник главы украинского МВД Антон Геращенко сообщил, что Владимир Зеленский предоставил гражданство Невзорову и его жене "за выдающиеся заслуги" перед Украиной. Украинское издание "Сегодня" сообщало со ссылкой на источники в кабмине, что Невзоров и его супруга Лидия получили гражданство Украины еще 21 мая. Тогда данное СМИ отметило, что документ не был опубликован.В марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Невзорова за распространение ложной информации о действиях российских Вооруженных сил.По данным следствия, 9 марта Невзоров опубликовал на своей странице в Instagram* и 19 марта на канале в Youtube заведомо ложную информацию о якобы умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Источниками изображений, сопровождавших публикации, являются украинские СМИ.* Признан в России СМИ-иноагентом.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220525/nevzorov-1790617590.html

https://ria.ru/20220324/nevzorov-1779789816.html

украина

россия

мариуполь

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алексей данилов, в мире, владимир зеленский, антон геращенко, украина, россия, мариуполь, совет национальной безопасности и обороны украины