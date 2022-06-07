Рейтинг@Mail.ru
Секретарь СНБО: Невзоров* еще не получил украинское гражданство - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220607/grazhdanstvo-1793634628.html
Секретарь СНБО: Невзоров* еще не получил украинское гражданство
Секретарь СНБО: Невзоров* еще не получил украинское гражданство - РИА Новости, 07.06.2022
Секретарь СНБО: Невзоров* еще не получил украинское гражданство
Российский журналист Александр Невзоров*, которому Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины "за выдающиеся заслуги", пока не получил его, ему еще... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T07:46
2022-06-07T09:31
алексей данилов
в мире
владимир зеленский
антон геращенко
украина
россия
мариуполь
совет национальной безопасности и обороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745432932_66:59:745:441_1920x0_80_0_0_d335345a554ffd010b3a6c4c9d1a3a82.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российский журналист Александр Невзоров*, которому Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины "за выдающиеся заслуги", пока не получил его, ему еще предстоит пройти соответствующую процедуру, сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.Секретарь СНБО отмечает, что для получения украинского паспорта требуется "пройти определенную процедуру". Он добавил, что в стране разрешено только одно гражданство, так что Невзорову придется сначала отказаться от предыдущего — российского.На прошлой неделе советник главы украинского МВД Антон Геращенко сообщил, что Владимир Зеленский предоставил гражданство Невзорову и его жене "за выдающиеся заслуги" перед Украиной. Украинское издание "Сегодня" сообщало со ссылкой на источники в кабмине, что Невзоров и его супруга Лидия получили гражданство Украины еще 21 мая. Тогда данное СМИ отметило, что документ не был опубликован.В марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Невзорова за распространение ложной информации о действиях российских Вооруженных сил.По данным следствия, 9 марта Невзоров опубликовал на своей странице в Instagram* и 19 марта на канале в Youtube заведомо ложную информацию о якобы умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Источниками изображений, сопровождавших публикации, являются украинские СМИ.* Признан в России СМИ-иноагентом.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220525/nevzorov-1790617590.html
https://ria.ru/20220324/nevzorov-1779789816.html
украина
россия
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745432932_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_e46a9299bc09310395ec9c80764575ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей данилов, в мире, владимир зеленский, антон геращенко, украина, россия, мариуполь, совет национальной безопасности и обороны украины
07:46 07.06.2022 (обновлено: 09:31 07.06.2022)
 
Секретарь СНБО: Невзоров* еще не получил украинское гражданство

Секретарь СНБО Данилов: журналист Невзоров* еще не получил украинское гражданство

© Фото : Лидия НевзороваЖурналист Александр Невзоров*
Журналист Александр Невзоров* - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Фото : Лидия Невзорова
Журналист Александр Невзоров*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российский журналист Александр Невзоров*, которому Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины "за выдающиеся заслуги", пока не получил его, ему еще предстоит пройти соответствующую процедуру, сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"У Александра Невзорова* еще нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить", — сказал Данилов украинскому "24 каналу".

Секретарь СНБО отмечает, что для получения украинского паспорта требуется "пройти определенную процедуру". Он добавил, что в стране разрешено только одно гражданство, так что Невзорову придется сначала отказаться от предыдущего — российского.
На прошлой неделе советник главы украинского МВД Антон Геращенко сообщил, что Владимир Зеленский предоставил гражданство Невзорову и его жене "за выдающиеся заслуги" перед Украиной. Украинское издание "Сегодня" сообщало со ссылкой на источники в кабмине, что Невзоров и его супруга Лидия получили гражданство Украины еще 21 мая. Тогда данное СМИ отметило, что документ не был опубликован.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
25 мая, 14:15
Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Невзорова*
В марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Невзорова за распространение ложной информации о действиях российских Вооруженных сил.
По данным следствия, 9 марта Невзоров опубликовал на своей странице в Instagram* и 19 марта на канале в Youtube заведомо ложную информацию о якобы умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Источниками изображений, сопровождавших публикации, являются украинские СМИ.
* Признан в России СМИ-иноагентом.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Вид с подъемника на вершину Монте-Моттароне на озеро Маджоре в Пьемонте, Италия - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
24 марта, 09:30
У журналиста Невзорова нашли недвижимость в Италии
 
Алексей ДаниловВ миреВладимир ЗеленскийАнтон ГеращенкоУкраинаРоссияМариупольСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала