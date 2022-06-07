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Украинские войска выпустили девять снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили девять снарядов по Горловке - РИА Новости, 07.06.2022
Украинские войска выпустили девять снарядов по Горловке
Украинские войска в 20.45 выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T21:11
2022-06-07T21:11
2022-06-07T21:11
специальная военная операция на украине
горловка
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украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.45 выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20:45 - н.п. Новолуганское - н.п. Горловка: выпущено 9 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Ранее в СЦКК сообщили, что украинские войска за 34 минуты выпустили две ракеты из БМ-27 "Ураган" и три мины калибром 60 миллиметров по Горловке.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220606/zelenskiy-1793587888.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска выпустили девять снарядов по Горловке
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили девять снарядов по Горловке