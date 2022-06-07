https://ria.ru/20220607/gorlovka-1793668044.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 07.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T10:38

2022-06-07T10:38

2022-06-07T10:38

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 15 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220606/pobeda-1793614402.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол