https://ria.ru/20220607/google-1793815367.html

Суд арестовал 500 миллионов рублей на счетах "дочки" Google по иску ВГТРК

Суд арестовал 500 миллионов рублей на счетах "дочки" Google по иску ВГТРК - РИА Новости, 07.06.2022

Суд арестовал 500 миллионов рублей на счетах "дочки" Google по иску ВГТРК

Арбитражный суд Москвы по заявлению ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК) арестовал денежные средства, а также... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T18:26

2022-06-07T18:26

2022-06-07T18:26

google

россия

происшествия

вгтрк

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК) арестовал денежные средства, а также все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл", российскому подразделению Google, на общую сумму 500 миллионов рублей, следует из опубликованного во вторник определения суда.Обеспечительные меры приняты в деле по иску ВГТРК к американской Google LLC, ООО "Гугл", ирландским Google Commerce Limited и Google Ireland Limited с требованиями признать недействительными отказы от договора, обязать обеспечить доступ к YouTube-каналам и взыскать судебную неустойку. Предварительные слушания по иску назначены на 7 июля.Ранее активы Google на сумму по 500 миллионов рублей были арестованы в рамках семи других дел: по аналогичным искам телеканалов "Звезда", RT, "360", телекомпании НТВ, компании "Москва Медиа" (телеканалы "Москва 24" и "Москва Доверие") и компании "ГПМ Развлекательное телевидение" (ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3).Кроме того, до этого счета российской структуры Google уже были арестованы судом в деле по иску футбольного клуба "Ахмат" и судебными приставами в рамках спора о разблокировке YouTube-канала "Царьграда". Представитель Google 29 апреля говорил в суде, что со счетов компании на депозит ФССП на тот момент было перечислено 9 миллиардов рублей.Роскомнадзор 19 марта сообщал, что зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. В настоящее время иски о разблокировке YouTube-каналов подали также Первый канал, "ТВ Центр", ОРТ, "РЕН ТВ", "Известия.ру".Российское подразделение Google 18 мая уведомило о намерении обратиться в суд с заявлением о своем банкротстве, так как "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств".

https://ria.ru/20220531/gugl-1792173416.html

https://ria.ru/20220530/shtrafy-1791665783.html

https://ria.ru/20220528/blokirovka-1791405160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

google, россия, происшествия, вгтрк