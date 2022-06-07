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Суд арестовал 500 миллионов рублей на счетах "дочки" Google по иску ВГТРК - РИА Новости, 07.06.2022
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Суд арестовал 500 миллионов рублей на счетах "дочки" Google по иску ВГТРК
Суд арестовал 500 миллионов рублей на счетах "дочки" Google по иску ВГТРК - РИА Новости, 07.06.2022
Суд арестовал 500 миллионов рублей на счетах "дочки" Google по иску ВГТРК
Арбитражный суд Москвы по заявлению ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК) арестовал денежные средства, а также... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:26
2022-06-07T18:26
google
россия
происшествия
вгтрк
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК) арестовал денежные средства, а также все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл", российскому подразделению Google, на общую сумму 500 миллионов рублей, следует из опубликованного во вторник определения суда.Обеспечительные меры приняты в деле по иску ВГТРК к американской Google LLC, ООО "Гугл", ирландским Google Commerce Limited и Google Ireland Limited с требованиями признать недействительными отказы от договора, обязать обеспечить доступ к YouTube-каналам и взыскать судебную неустойку. Предварительные слушания по иску назначены на 7 июля.Ранее активы Google на сумму по 500 миллионов рублей были арестованы в рамках семи других дел: по аналогичным искам телеканалов "Звезда", RT, "360", телекомпании НТВ, компании "Москва Медиа" (телеканалы "Москва 24" и "Москва Доверие") и компании "ГПМ Развлекательное телевидение" (ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3).Кроме того, до этого счета российской структуры Google уже были арестованы судом в деле по иску футбольного клуба "Ахмат" и судебными приставами в рамках спора о разблокировке YouTube-канала "Царьграда". Представитель Google 29 апреля говорил в суде, что со счетов компании на депозит ФССП на тот момент было перечислено 9 миллиардов рублей.Роскомнадзор 19 марта сообщал, что зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. В настоящее время иски о разблокировке YouTube-каналов подали также Первый канал, "ТВ Центр", ОРТ, "РЕН ТВ", "Известия.ру".Российское подразделение Google 18 мая уведомило о намерении обратиться в суд с заявлением о своем банкротстве, так как "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств".
https://ria.ru/20220531/gugl-1792173416.html
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google, россия, происшествия, вгтрк
18:26 07.06.2022
 
Суд арестовал 500 миллионов рублей на счетах "дочки" Google по иску ВГТРК

Суд в Москве арестовал 500 миллионов рублей на счетах "дочки" Google по заявлению ВГТРК

© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК) арестовал денежные средства, а также все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл", российскому подразделению Google, на общую сумму 500 миллионов рублей, следует из опубликованного во вторник определения суда.
Обеспечительные меры приняты в деле по иску ВГТРК к американской Google LLC, ООО "Гугл", ирландским Google Commerce Limited и Google Ireland Limited с требованиями признать недействительными отказы от договора, обязать обеспечить доступ к YouTube-каналам и взыскать судебную неустойку. Предварительные слушания по иску назначены на 7 июля.
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Ранее активы Google на сумму по 500 миллионов рублей были арестованы в рамках семи других дел: по аналогичным искам телеканалов "Звезда", RT, "360", телекомпании НТВ, компании "Москва Медиа" (телеканалы "Москва 24" и "Москва Доверие") и компании "ГПМ Развлекательное телевидение" (ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3).
Кроме того, до этого счета российской структуры Google уже были арестованы судом в деле по иску футбольного клуба "Ахмат" и судебными приставами в рамках спора о разблокировке YouTube-канала "Царьграда". Представитель Google 29 апреля говорил в суде, что со счетов компании на депозит ФССП на тот момент было перечислено 9 миллиардов рублей.
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Роскомнадзор 19 марта сообщал, что зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. В настоящее время иски о разблокировке YouTube-каналов подали также Первый канал, "ТВ Центр", ОРТ, "РЕН ТВ", "Известия.ру".
Российское подразделение Google 18 мая уведомило о намерении обратиться в суд с заявлением о своем банкротстве, так как "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств".
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