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Санкции против России навредили всему миру, пишет Bloomberg - РИА Новости, 07.06.2022
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Санкции против России навредили всему миру, пишет Bloomberg
Санкции против России навредили всему миру, пишет Bloomberg - РИА Новости, 07.06.2022
Санкции против России навредили всему миру, пишет Bloomberg
Западные санкции против России оказались неэффективными и спровоцировали голод в мире, написал в статье для Bloomberg обозреватель Панкадж Мишра. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T07:01
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санкции в отношении россии
владимир зеленский
украина
москва
россия
оон
владимир путин
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Западные санкции против России оказались неэффективными и спровоцировали голод в мире, написал в статье для Bloomberg обозреватель Панкадж Мишра.По его мнению, США и их союзники ввели ограничительные меры против Москвы без учета последствий для других стран.Автор материала считает, что Западу не удалось давить на Россию с помощью санкций."Неэффективные даже против слабых режимов, таких как Куба, санкции, как и ожидалось, не смогли остановить российского лидера, подвергнув при этом миллиарды людей по всему миру инфляции и голоду", — пояснил свою позицию публицист.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения.Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины. Кроме того, он назвал утверждения о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия, блефом. Глава государства призвал Киев разминировать порты для безопасного прохода судов. Путин также отметил, что зерно можно вывозить также по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешевый способ — через Белоруссию, но для этого нужно снять санкции, пояснил он.
https://ria.ru/20220606/nebenzya-1793581124.html
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санкции в отношении россии, владимир зеленский, украина, москва, россия, оон, владимир путин, в мире, экономика
07:01 07.06.2022
 
Санкции против России навредили всему миру, пишет Bloomberg

Bloomberg: санкции против России оказались неэффективными и спровоцировали мировой голод

© РИА Новости / Виталий ТимкивУборка озимой пшеницы
Уборка озимой пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Уборка озимой пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Западные санкции против России оказались неэффективными и спровоцировали голод в мире, написал в статье для Bloomberg обозреватель Панкадж Мишра.
По его мнению, США и их союзники ввели ограничительные меры против Москвы без учета последствий для других стран.
"Безусловно, бессистемные шаги, в основе которых главным образом лежит забота о собственных интересах, всегда были обречены на провал", — высказался Мишра.
Автор материала считает, что Западу не удалось давить на Россию с помощью санкций.
"Неэффективные даже против слабых режимов, таких как Куба, санкции, как и ожидалось, не смогли остановить российского лидера, подвергнув при этом миллиарды людей по всему миру инфляции и голоду", — пояснил свою позицию публицист.
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Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины. Кроме того, он назвал утверждения о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия, блефом. Глава государства призвал Киев разминировать порты для безопасного прохода судов. Путин также отметил, что зерно можно вывозить также по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешевый способ — через Белоруссию, но для этого нужно снять санкции, пояснил он.
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Санкции в отношении РоссииВладимир ЗеленскийУкраинаМоскваРоссияООНВладимир ПутинВ миреЭкономика
 
 
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