https://ria.ru/20220607/glukhovskiy-1793766076.html

Писателя Глуховского заочно арестовали по статье о дискредитации ВС России

Писателя Глуховского заочно арестовали по статье о дискредитации ВС России - РИА Новости, 07.06.2022

Писателя Глуховского заочно арестовали по статье о дискредитации ВС России

Басманный суд Москвы еще 13 мая заочно арестовал писателя Дмитрия Глуховского по статье о дискредитации армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:45

2022-06-07T15:45

2022-06-07T15:53

происшествия

дмитрий глуховский

москва

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы еще 13 мая заочно арестовал писателя Дмитрия Глуховского по статье о дискредитации армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее Глуховский оказался в базе МВД РФ разыскиваемых по уголовной статье."Суд 13 мая удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Глуховского меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.В суде отметили, что писателю вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.Дмитрий Глуховский - известный российский писатель, автор романа "Метро 2033".

https://ria.ru/20220531/feyk-1792114330.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, дмитрий глуховский, москва