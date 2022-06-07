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Писателя Глуховского заочно арестовали по статье о дискредитации ВС России
Писателя Глуховского заочно арестовали по статье о дискредитации ВС России - РИА Новости, 07.06.2022
Писателя Глуховского заочно арестовали по статье о дискредитации ВС России
Басманный суд Москвы еще 13 мая заочно арестовал писателя Дмитрия Глуховского по статье о дискредитации армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:45
2022-06-07T15:45
2022-06-07T15:53
происшествия
дмитрий глуховский
москва
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы еще 13 мая заочно арестовал писателя Дмитрия Глуховского по статье о дискредитации армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее Глуховский оказался в базе МВД РФ разыскиваемых по уголовной статье."Суд 13 мая удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Глуховского меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.В суде отметили, что писателю вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.Дмитрий Глуховский - известный российский писатель, автор романа "Метро 2033".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, дмитрий глуховский, москва
15:45 07.06.2022 (обновлено: 15:53 07.06.2022)
Писателя Глуховского заочно арестовали по статье о дискредитации ВС России
Суд в Москве заочно арестовал писателя Глуховского по статье о дискредитации ВС России