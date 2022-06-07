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МВД объявило в розыск писателя Глуховского - РИА Новости, 07.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220607/glukhovskiy-1793731758.html
МВД объявило в розыск писателя Глуховского
МВД объявило в розыск писателя Глуховского - РИА Новости, 07.06.2022
МВД объявило в розыск писателя Глуховского
МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:01
2022-06-07T20:46
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
культура
новости культуры
культура
россия
дмитрий глуховский
происшествия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.Дмитрий Глуховский — известный российский писатель и автор романа "Метро 2033".
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), новости культуры, культура, россия, дмитрий глуховский, происшествия
14:01 07.06.2022 (обновлено: 20:46 07.06.2022)
 
МВД объявило в розыск писателя Глуховского

МВД объявило писателя Дмитрия Глуховского в федеральный розыск по статье УК

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкДмитрий Глуховский
Дмитрий Глуховский - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Дмитрий Глуховский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.
Дмитрий Глуховский — известный российский писатель и автор романа "Метро 2033".
Певец и композитор Олег Газманов на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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КультураМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Новости культурыКультураРоссияДмитрий ГлуховскийПроисшествия
 
 
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