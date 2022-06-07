https://ria.ru/20220607/glukhovskiy-1793731758.html
МВД объявило в розыск писателя Глуховского
МВД объявило в розыск писателя Глуховского - РИА Новости, 07.06.2022
МВД объявило в розыск писателя Глуховского
МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:01
2022-06-07T14:01
2022-06-07T20:46
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
культура
новости культуры
культура
россия
дмитрий глуховский
происшествия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.Дмитрий Глуховский — известный российский писатель и автор романа "Метро 2033".
https://ria.ru/20220606/gazmanov-1793501906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), новости культуры, культура, россия, дмитрий глуховский, происшествия
14:01 07.06.2022 (обновлено: 20:46 07.06.2022)
МВД объявило в розыск писателя Глуховского
МВД объявило писателя Дмитрия Глуховского в федеральный розыск по статье УК