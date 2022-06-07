https://ria.ru/20220607/glukhovskiy-1793731758.html

МВД объявило в розыск писателя Глуховского

МВД объявило в розыск писателя Глуховского - РИА Новости, 07.06.2022

МВД объявило в розыск писателя Глуховского

МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:01

2022-06-07T14:01

2022-06-07T20:46

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

культура

новости культуры

культура

россия

дмитрий глуховский

происшествия

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.Дмитрий Глуховский — известный российский писатель и автор романа "Метро 2033".

https://ria.ru/20220606/gazmanov-1793501906.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство внутренних дел рф (мвд россии), новости культуры, культура, россия, дмитрий глуховский, происшествия