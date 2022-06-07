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Исламабад привержен проекту "Пакистанский поток", сообщил посол - РИА Новости, 07.06.2022
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Исламабад привержен проекту "Пакистанский поток", сообщил посол
Исламабад привержен проекту "Пакистанский поток", сообщил посол - РИА Новости, 07.06.2022
Исламабад привержен проекту "Пакистанский поток", сообщил посол
Пакистан привержен проекту газопровода "Пакистанский поток", сейчас Москва и Исламабад обсуждают юридические вопросы, заявил РИА Новости посол страны в Москве... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T06:35
2022-06-07T06:35
шафкат али хан
экономика
николай шульгинов
пакистан
россия
карачи
в мире
исламабад
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пакистан привержен проекту газопровода "Пакистанский поток", сейчас Москва и Исламабад обсуждают юридические вопросы, заявил РИА Новости посол страны в Москве Шафкат Али Хан.Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север — Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как заявил ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов, эта мощность будет больше — 16 миллиардов.Межправительственное соглашение между Россией и Пакистаном о реализации проекта постройки газопровода было подписано в октябре 2015 года и предусматривает использование российских материалов, технологий и услуг. В марте 2022 года Шульгинов заявил, что Россия рассчитывает на подписание акционерного соглашения для реализации проекта в ближайшее время.
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шафкат али хан, экономика, николай шульгинов, пакистан, россия, карачи, в мире, исламабад, москва
06:35 07.06.2022
 
Исламабад привержен проекту "Пакистанский поток", сообщил посол

Посол Пакистана Али Хан: Исламабад привержен проекту газопровода "Пакистанский поток"

© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пакистан привержен проекту газопровода "Пакистанский поток", сейчас Москва и Исламабад обсуждают юридические вопросы, заявил РИА Новости посол страны в Москве Шафкат Али Хан.
"Пока нет точных дат (завершения работы над проектом — ред.). Есть несколько юридических вопросов. Нет особых проблем. Что касается политической воли, обе страны привержены этому проекту", — сказал дипломат.
Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север — Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как заявил ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов, эта мощность будет больше — 16 миллиардов.
Межправительственное соглашение между Россией и Пакистаном о реализации проекта постройки газопровода было подписано в октябре 2015 года и предусматривает использование российских материалов, технологий и услуг. В марте 2022 года Шульгинов заявил, что Россия рассчитывает на подписание акционерного соглашения для реализации проекта в ближайшее время.
Билавал Бхутто Зардари - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
05:11
Обсуждается возможность визита главы МИД Пакистана в Москву, сообщил посол
 
Шафкат Али ХанЭкономикаНиколай ШульгиновПакистанРоссияКарачиВ миреИсламабадМосква
 
 
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