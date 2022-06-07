https://ria.ru/20220607/gazoprovod-1793631026.html

Исламабад привержен проекту "Пакистанский поток", сообщил посол

Исламабад привержен проекту "Пакистанский поток", сообщил посол - РИА Новости, 07.06.2022

Исламабад привержен проекту "Пакистанский поток", сообщил посол

Пакистан привержен проекту газопровода "Пакистанский поток", сейчас Москва и Исламабад обсуждают юридические вопросы, заявил РИА Новости посол страны в Москве... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T06:35

2022-06-07T06:35

2022-06-07T06:35

шафкат али хан

экономика

николай шульгинов

пакистан

россия

карачи

в мире

исламабад

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пакистан привержен проекту газопровода "Пакистанский поток", сейчас Москва и Исламабад обсуждают юридические вопросы, заявил РИА Новости посол страны в Москве Шафкат Али Хан.Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север — Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как заявил ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов, эта мощность будет больше — 16 миллиардов.Межправительственное соглашение между Россией и Пакистаном о реализации проекта постройки газопровода было подписано в октябре 2015 года и предусматривает использование российских материалов, технологий и услуг. В марте 2022 года Шульгинов заявил, что Россия рассчитывает на подписание акционерного соглашения для реализации проекта в ближайшее время.

https://ria.ru/20220607/pakistan-1793628456.html

пакистан

россия

карачи

исламабад

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шафкат али хан, экономика, николай шульгинов, пакистан, россия, карачи, в мире, исламабад, москва