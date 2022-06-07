Украина обсуждает с США поставки СПГ взамен трубопроводного газа из ЕС
"Нафтогаз": Украина обсуждает с США поставки СПГ взамен трубопроводного газа из Евросоюза
© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn FawcettТанкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украина обсуждает с США возможность закупки и финансирования поставок сжиженного природного газа (СПГ) вместо трубопроводного газа, который страна закупает в Европе, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Для следующего отопительного сезона нам потребуется импортировать газ на сумму до 8 миллиардов долларов. И это конкретно то, что мы обсуждаем здесь в США - финансирование для (закупки - ред.) американского СПГ, который может заменить трубопроводный газ, который мы традиционно покупали в Европе", - рассказал Витренко в эфире телеканала Блумбрег ТВ.
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"Напрямую мы перестали покупать газ из России в 2015 году, мы покупаем газ на европейском рынке. Но поскольку мы выступаем за полное эмбарго на российский газ, то считаем, что СПГ из США является лучшей альтернативой", - добавил он.
Витренко отметил, что в случае с Украиной американский СПГ может покрыть все потребности страны в импорте. Однако если в целом смотреть на ситуацию в Европе, то в краткосрочной перспективе американский газ не может заменить поставки из России, но их можно существенно снизить за счет комбинации различных мер.
Украина в 2015 году перестала напрямую покупать газ из России и заменила его на физический и в большей степени виртуальный реверс из Европы. Реверс означает, что изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении. Виртуальный же реверс — взаимозачет поставок, он предполагает, что украинские потребители отбирают часть транзитного газа, который "Газпром" направляет в Европу. Физически он не пересекает западные границы страны, но оформляется как импортированный из ЕС.
По данным "Оператора ГТС Украины", фактическое потребление природного газа в стране в 2021 году составило 26,8 миллиарда кубометров. При этом объем собственной добычи газа в прошлом году, по данным "Нафтогаза", составил 13,67 миллиарда кубометров.