https://ria.ru/20220607/gaz-1793688545.html

Украина обсуждает с США поставки СПГ взамен трубопроводного газа из ЕС

Украина обсуждает с США поставки СПГ взамен трубопроводного газа из ЕС - РИА Новости, 07.06.2022

Украина обсуждает с США поставки СПГ взамен трубопроводного газа из ЕС

Украина обсуждает с США возможность закупки и финансирования поставок сжиженного природного газа (СПГ) вместо трубопроводного газа, который страна закупает в... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:54

2022-06-07T11:54

2022-06-07T11:54

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украина обсуждает с США возможность закупки и финансирования поставок сжиженного природного газа (СПГ) вместо трубопроводного газа, который страна закупает в Европе, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко."Для следующего отопительного сезона нам потребуется импортировать газ на сумму до 8 миллиардов долларов. И это конкретно то, что мы обсуждаем здесь в США - финансирование для (закупки - ред.) американского СПГ, который может заменить трубопроводный газ, который мы традиционно покупали в Европе", - рассказал Витренко в эфире телеканала Блумбрег ТВ."Напрямую мы перестали покупать газ из России в 2015 году, мы покупаем газ на европейском рынке. Но поскольку мы выступаем за полное эмбарго на российский газ, то считаем, что СПГ из США является лучшей альтернативой", - добавил он.Витренко отметил, что в случае с Украиной американский СПГ может покрыть все потребности страны в импорте. Однако если в целом смотреть на ситуацию в Европе, то в краткосрочной перспективе американский газ не может заменить поставки из России, но их можно существенно снизить за счет комбинации различных мер.Украина в 2015 году перестала напрямую покупать газ из России и заменила его на физический и в большей степени виртуальный реверс из Европы. Реверс означает, что изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении. Виртуальный же реверс — взаимозачет поставок, он предполагает, что украинские потребители отбирают часть транзитного газа, который "Газпром" направляет в Европу. Физически он не пересекает западные границы страны, но оформляется как импортированный из ЕС.По данным "Оператора ГТС Украины", фактическое потребление природного газа в стране в 2021 году составило 26,8 миллиарда кубометров. При этом объем собственной добычи газа в прошлом году, по данным "Нафтогаза", составил 13,67 миллиарда кубометров.

https://ria.ru/20220605/gaz-1793231987.html

https://ria.ru/20220607/gaz-1793617950.html

https://ria.ru/20220607/neft-1793548118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, украина, европа, сша, нафтогаз украины, газпром, евросоюз, в мире, спг, природный газ, юрий витренко