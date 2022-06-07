https://ria.ru/20220607/gaz-1793617950.html

Эксперт спрогнозировал, как жара повлияет на газовые амбиции Европы

Эксперт спрогнозировал, как жара повлияет на газовые амбиции Европы - РИА Новости, 07.06.2022

Эксперт спрогнозировал, как жара повлияет на газовые амбиции Европы

Жаркое лето может повысить в Европе спрос на газ и привести к росту поставок из России, тем более что необходимо продолжать заполнение европейских ПХГ,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T01:15

2022-06-07T01:15

2022-06-07T01:15

экономика

россия

европа

евросоюз

санкции в отношении россии

природный газ

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Жаркое лето может повысить в Европе спрос на газ и привести к росту поставок из России, тем более что необходимо продолжать заполнение европейских ПХГ, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин.Летом на большей части Северного полушария растет потребление электроэнергии за счет активного использования кондиционеров, вентиляторов, холодильных установок для продуктов, пояснил Кокин.По некоторым прогнозам, в этом году жара может быть выше обычного уровня. Поэтому сокращение поставок российского газа спровоцирует проблемы с водой, сбои поставок и производственных процессов, угрозу здоровью и жизни людей, не выдерживающих высоких температур, добавил собеседник агентства.Однако маловероятно, что летний скачок потребления, если он и случится, затронет долгосрочный курс Евросоюза на отказ от российского газа, но Европа не планировала отказываться от российского газа резко и полностью, отметил эксперт."Даже амбициозный план ЕС, представленный в марте, предусматривал сохранение импорта газа из России в 2023 году в объеме 55 млрд кубометров (в 2021 году, по расчетам ЕС, — 155 кубометров, в том числе 142 кубометров — по трубопроводам)", — напомнил Кокин.

https://ria.ru/20220606/konditsionery-1793492836.html

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экономика, россия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, природный газ