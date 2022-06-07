Рейтинг@Mail.ru
Эксперт спрогнозировал, как жара повлияет на газовые амбиции Европы - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220607/gaz-1793617950.html
Эксперт спрогнозировал, как жара повлияет на газовые амбиции Европы
Эксперт спрогнозировал, как жара повлияет на газовые амбиции Европы - РИА Новости, 07.06.2022
Эксперт спрогнозировал, как жара повлияет на газовые амбиции Европы
Жаркое лето может повысить в Европе спрос на газ и привести к росту поставок из России, тем более что необходимо продолжать заполнение европейских ПХГ,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T01:15
2022-06-07T01:15
экономика
россия
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/44/1517484406_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2c821c049b715c40ead475310cb67cc5.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Жаркое лето может повысить в Европе спрос на газ и привести к росту поставок из России, тем более что необходимо продолжать заполнение европейских ПХГ, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин.Летом на большей части Северного полушария растет потребление электроэнергии за счет активного использования кондиционеров, вентиляторов, холодильных установок для продуктов, пояснил Кокин.По некоторым прогнозам, в этом году жара может быть выше обычного уровня. Поэтому сокращение поставок российского газа спровоцирует проблемы с водой, сбои поставок и производственных процессов, угрозу здоровью и жизни людей, не выдерживающих высоких температур, добавил собеседник агентства.Однако маловероятно, что летний скачок потребления, если он и случится, затронет долгосрочный курс Евросоюза на отказ от российского газа, но Европа не планировала отказываться от российского газа резко и полностью, отметил эксперт."Даже амбициозный план ЕС, представленный в марте, предусматривал сохранение импорта газа из России в 2023 году в объеме 55 млрд кубометров (в 2021 году, по расчетам ЕС, — 155 кубометров, в том числе 142 кубометров — по трубопроводам)", — напомнил Кокин.
https://ria.ru/20220606/konditsionery-1793492836.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/44/1517484406_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d03f9709f41316973f617dfd8f84681c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, природный газ
01:15 07.06.2022
 
Эксперт спрогнозировал, как жара повлияет на газовые амбиции Европы

Аналитик "Открытие Инвестиции" Кокин: жара может повысить в Европе спрос на российский газ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Жаркое лето может повысить в Европе спрос на газ и привести к росту поставок из России, тем более что необходимо продолжать заполнение европейских ПХГ, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин.
Летом на большей части Северного полушария растет потребление электроэнергии за счет активного использования кондиционеров, вентиляторов, холодильных установок для продуктов, пояснил Кокин.
По некоторым прогнозам, в этом году жара может быть выше обычного уровня. Поэтому сокращение поставок российского газа спровоцирует проблемы с водой, сбои поставок и производственных процессов, угрозу здоровью и жизни людей, не выдерживающих высоких температур, добавил собеседник агентства.
Однако маловероятно, что летний скачок потребления, если он и случится, затронет долгосрочный курс Евросоюза на отказ от российского газа, но Европа не планировала отказываться от российского газа резко и полностью, отметил эксперт.
"Даже амбициозный план ЕС, представленный в марте, предусматривал сохранение импорта газа из России в 2023 году в объеме 55 млрд кубометров (в 2021 году, по расчетам ЕС, — 155 кубометров, в том числе 142 кубометров — по трубопроводам)", — напомнил Кокин.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 15:10
Французов призвали не злоупотреблять использованием кондиционеров
 
ЭкономикаРоссияЕвропаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала