https://ria.ru/20220607/gabrielyan-1793637828.html
Топ-менеджеры VK Габриелян и Мерзляков погибли в Ненецком АО
Топ-менеджеры VK Габриелян и Мерзляков погибли в Ненецком АО - РИА Новости, 07.06.2022
Топ-менеджеры VK Габриелян и Мерзляков погибли в Ненецком АО
Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли при переправе через реку в Ненецком... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T08:32
2022-06-07T08:32
2022-06-07T13:21
общество
вконтакте
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793642651_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_874d13fdd942d3f679f06a871e4d6737.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли при переправе через реку в Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.Мужчины считались пропавшими без вести, поиск затрудняли неблагоприятные погодные условия. По словам источника РИА Новости в экстренных службах, наутро их тела нашли на берегу реки. По предварительным данным, Габриелян и Мерзляков участвовали в экспедиции на вездеходах-амфибиях. Они пересекали реку в районе села Шойна, их транспорт перевернулся, его потащило в море. То же самое случилось и с их спутниками — по данным Ненецкого союза оленеводов, это были супруга Габриеляна Алена и Сергей Ольсевич — однако тем удалось выбраться на берег, где их спасли два местных жителя.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793642651_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_990e77c045b85259167a469d110035e6.jpg
Тела погибших на вездеходе топ-менеджеров VK. Кадры СК РФ
Тела двух туристов, которые погибли в опрокинувшемся в реку вездеходе в Ненецком округе, а также двоих выживших доставили в Нарьян-Мар, сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный. Он не назвал фамилии погибших. Однако ранее стало известно, что погибшими оказались первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам VK Сергей Мерзляков. В компании подтвердили, что они
погибли в результате несчастного случая.
2022-06-07T08:32
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вконтакте, россия, видео
Топ-менеджеры VK Габриелян и Мерзляков погибли в Ненецком АО
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли при переправе через реку в Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
2022-06-07T08:32
true
PT0M35S
08:32 07.06.2022 (обновлено: 13:21 07.06.2022)
Топ-менеджеры VK Габриелян и Мерзляков погибли в Ненецком АО
Топ-менеджеры VK Габриелян и Мерзляков погибли при переправе через реку в Ненецком АО
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли при переправе через реку в Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
"Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями", — говорится в релизе.
Мужчины считались пропавшими без вести, поиск затрудняли неблагоприятные погодные условия. По словам источника РИА Новости в экстренных службах, наутро их тела нашли на берегу реки.
По предварительным данным, Габриелян и Мерзляков участвовали в экспедиции на вездеходах-амфибиях. Они пересекали реку в районе села Шойна, их транспорт перевернулся, его потащило в море.
То же самое случилось и с их спутниками — по данным Ненецкого союза оленеводов, это были супруга Габриеляна Алена и Сергей Ольсевич — однако тем удалось выбраться на берег, где их спасли два местных жителя.