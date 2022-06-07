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Топ-менеджеры VK Габриелян и Мерзляков погибли в Ненецком АО - РИА Новости, 07.06.2022
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Топ-менеджеры VK Габриелян и Мерзляков погибли в Ненецком АО
Топ-менеджеры VK Габриелян и Мерзляков погибли в Ненецком АО - РИА Новости, 07.06.2022
Топ-менеджеры VK Габриелян и Мерзляков погибли в Ненецком АО
Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли при переправе через реку в Ненецком... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T08:32
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли при переправе через реку в Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.Мужчины считались пропавшими без вести, поиск затрудняли неблагоприятные погодные условия. По словам источника РИА Новости в экстренных службах, наутро их тела нашли на берегу реки. По предварительным данным, Габриелян и Мерзляков участвовали в экспедиции на вездеходах-амфибиях. Они пересекали реку в районе села Шойна, их транспорт перевернулся, его потащило в море. То же самое случилось и с их спутниками — по данным Ненецкого союза оленеводов, это были супруга Габриеляна Алена и Сергей Ольсевич — однако тем удалось выбраться на берег, где их спасли два местных жителя.
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Тела погибших на вездеходе топ-менеджеров VK. Кадры СК РФ
Тела двух туристов, которые погибли в опрокинувшемся в реку вездеходе в Ненецком округе, а также двоих выживших доставили в Нарьян-Мар, сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный. Он не назвал фамилии погибших. Однако ранее стало известно, что погибшими оказались первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам VK Сергей Мерзляков. В компании подтвердили, что они погибли в результате несчастного случая.
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Топ-менеджеры VK Габриелян и Мерзляков погибли в Ненецком АО
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли при переправе через реку в Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
2022-06-07T08:32
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08:32 07.06.2022 (обновлено: 13:21 07.06.2022)
 
Топ-менеджеры VK Габриелян и Мерзляков погибли в Ненецком АО

Топ-менеджеры VK Габриелян и Мерзляков погибли при переправе через реку в Ненецком АО

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТехнический директор холдинга VK Владимир Габриелян
Технический директор холдинга VK Владимир Габриелян - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Технический директор холдинга VK Владимир Габриелян . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли при переправе через реку в Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
"Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями", — говорится в релизе.
Мужчины считались пропавшими без вести, поиск затрудняли неблагоприятные погодные условия. По словам источника РИА Новости в экстренных службах, наутро их тела нашли на берегу реки.
По предварительным данным, Габриелян и Мерзляков участвовали в экспедиции на вездеходах-амфибиях. Они пересекали реку в районе села Шойна, их транспорт перевернулся, его потащило в море.
То же самое случилось и с их спутниками — по данным Ненецкого союза оленеводов, это были супруга Габриеляна Алена и Сергей Ольсевич — однако тем удалось выбраться на берег, где их спасли два местных жителя.
 
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