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Топ-менеджеры VK Габриелян и Мерзляков погибли в Ненецком АО

Топ-менеджеры VK Габриелян и Мерзляков погибли в Ненецком АО - РИА Новости, 07.06.2022

Топ-менеджеры VK Габриелян и Мерзляков погибли в Ненецком АО

Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли при переправе через реку в Ненецком... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T08:32

2022-06-07T08:32

2022-06-07T13:21

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли при переправе через реку в Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.Мужчины считались пропавшими без вести, поиск затрудняли неблагоприятные погодные условия. По словам источника РИА Новости в экстренных службах, наутро их тела нашли на берегу реки. По предварительным данным, Габриелян и Мерзляков участвовали в экспедиции на вездеходах-амфибиях. Они пересекали реку в районе села Шойна, их транспорт перевернулся, его потащило в море. То же самое случилось и с их спутниками — по данным Ненецкого союза оленеводов, это были супруга Габриеляна Алена и Сергей Ольсевич — однако тем удалось выбраться на берег, где их спасли два местных жителя.

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тела погибших на вездеходе топ-менеджеров VK. Кадры СК РФ Тела двух туристов, которые погибли в опрокинувшемся в реку вездеходе в Ненецком округе, а также двоих выживших доставили в Нарьян-Мар, сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный. Он не назвал фамилии погибших. Однако ранее стало известно, что погибшими оказались первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам VK Сергей Мерзляков. В компании подтвердили, что они погибли в результате несчастного случая. 2022-06-07T08:32 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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