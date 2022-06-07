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На ПМЭФ-2022 представят российский туристический форум "Путешествуй!" - РИА Новости, 07.06.2022
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На ПМЭФ-2022 представят российский туристический форум "Путешествуй!"
На ПМЭФ-2022 представят российский туристический форум "Путешествуй!" - РИА Новости, 07.06.2022
На ПМЭФ-2022 представят российский туристический форум "Путешествуй!"
Российский туристический форум "Путешествуй!" будет представлен на Петербургском экономическом форуме на стенде Федерального агентства по туризму, сообщает Фонд РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:20
2022-06-07T12:20
фонд "росконгресс"
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
пмэф
"фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российский туристический форум "Путешествуй!" будет представлен на Петербургском экономическом форуме на стенде Федерального агентства по туризму, сообщает Фонд Росконгресс.Форум "Путешествуй!", посвященный современной туристической индустрии, пройдет в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа 2022 года и соберет представителей власти и бизнеса, ведущих экспертов и создателей инновационных цифровых сервисов.Участники ПМЭФ смогут подробнее ознакомиться с повесткой форума "Путешествуй!": в программе экспозиции – подписание соглашений о сотрудничестве и презентация туристических возможностей регионов.Также в этом году с 29 июля по 7 августа впервые в Москве пройдет Международный фестиваль караванинга и автотуризма F.I.C.C. INTERNATIONAL RALLY-2022."Форум "Путешествуй" – это еще одна площадка для открытого диалога о развитии туризма в России, на которой встретятся регионы, инвесторы, эксперты и туристы. Будем обсуждать последние тренды, маршруты и конечно, ключевые задачи, которые предстоит решать. Особое внимание сфокусируем в этом году на теме автомобильных путешествий и комфортной инфраструктуры для них, а также новому формату быстровозводимых модульных отелей, которые в кратчайший период позволят создать комфортные условия для отдыха на природе в популярных и самых красивых местах на туристической карте нашей страны. Подготовка к Форуму идет полным ходом, программу мероприятий мы представим уже на Петербургском международном экономическом форуме", – прокомментировала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.Всего в рамках форума "Путешествуй!" запланировано более 100 деловых мероприятий, лекций, паблик-токов и развлекательных событий."Россия – огромная страна с общей протяженностью автомобильных дорог более полутора миллионов километров. С каждым годом автомобильный туризм растет, а после начала пандемии темпы роста выросли в разы. Карелия, Байкал, Алтай, Кавказ – только часть популярных маршрутов. А для комфортного путешествия должна быть выстроена соответствующая инфраструктура. Это станет основной темой форума в этом году", – рассказал директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.Организатором Российского туристического форума "Путешествуй!" в 2022 году выступает Фонд Росконгресс. Соорганизаторы – Федеральное агентство по туризму и ВДНХ. Форум пройдет при поддержке Русского географического общества.
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фонд "росконгресс", петербургский международный экономический форум (фонд), россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), пмэф, "фонд "росконгресс"
12:20 07.06.2022
 

На ПМЭФ-2022 представят российский туристический форум "Путешествуй!"

© Фото : Фонд РосконгрессНа ПМЭФ-2022 представят российский туристический форум "Путешествуй!"
На ПМЭФ-2022 представят российский туристический форум Путешествуй! - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Фото : Фонд Росконгресс
На ПМЭФ-2022 представят российский туристический форум "Путешествуй!"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российский туристический форум "Путешествуй!" будет представлен на Петербургском экономическом форуме на стенде Федерального агентства по туризму, сообщает Фонд Росконгресс.
Форум "Путешествуй!", посвященный современной туристической индустрии, пройдет в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа 2022 года и соберет представителей власти и бизнеса, ведущих экспертов и создателей инновационных цифровых сервисов.
Участники ПМЭФ смогут подробнее ознакомиться с повесткой форума "Путешествуй!": в программе экспозиции – подписание соглашений о сотрудничестве и презентация туристических возможностей регионов.
Также в этом году с 29 июля по 7 августа впервые в Москве пройдет Международный фестиваль караванинга и автотуризма F.I.C.C. INTERNATIONAL RALLY-2022.
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"Форум "Путешествуй" – это еще одна площадка для открытого диалога о развитии туризма в России, на которой встретятся регионы, инвесторы, эксперты и туристы. Будем обсуждать последние тренды, маршруты и конечно, ключевые задачи, которые предстоит решать. Особое внимание сфокусируем в этом году на теме автомобильных путешествий и комфортной инфраструктуры для них, а также новому формату быстровозводимых модульных отелей, которые в кратчайший период позволят создать комфортные условия для отдыха на природе в популярных и самых красивых местах на туристической карте нашей страны. Подготовка к Форуму идет полным ходом, программу мероприятий мы представим уже на Петербургском международном экономическом форуме", – прокомментировала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Всего в рамках форума "Путешествуй!" запланировано более 100 деловых мероприятий, лекций, паблик-токов и развлекательных событий.
"Россия – огромная страна с общей протяженностью автомобильных дорог более полутора миллионов километров. С каждым годом автомобильный туризм растет, а после начала пандемии темпы роста выросли в разы. Карелия, Байкал, Алтай, Кавказ – только часть популярных маршрутов. А для комфортного путешествия должна быть выстроена соответствующая инфраструктура. Это станет основной темой форума в этом году", – рассказал директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.
Организатором Российского туристического форума "Путешествуй!" в 2022 году выступает Фонд Росконгресс. Соорганизаторы – Федеральное агентство по туризму и ВДНХ. Форум пройдет при поддержке Русского географического общества.
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2 июня, 13:21
Представители 115 стран и территорий примут участие в ПМЭФ
 
Фонд "Росконгресс"Петербургский международный экономический форум (фонд)РоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ПМЭФ"Фонд "Росконгресс"
 
 
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