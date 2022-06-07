https://ria.ru/20220607/forum-1793697474.html

На ПМЭФ-2022 представят российский туристический форум "Путешествуй!"

На ПМЭФ-2022 представят российский туристический форум "Путешествуй!" - РИА Новости, 07.06.2022

На ПМЭФ-2022 представят российский туристический форум "Путешествуй!"

Российский туристический форум "Путешествуй!" будет представлен на Петербургском экономическом форуме на стенде Федерального агентства по туризму, сообщает Фонд РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:20

2022-06-07T12:20

2022-06-07T12:20

фонд "росконгресс"

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

пмэф

"фонд "росконгресс"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793695158_0:74:1024:650_1920x0_80_0_0_a97c2b33cd39d30deee0ad709f7f8d13.jpg

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российский туристический форум "Путешествуй!" будет представлен на Петербургском экономическом форуме на стенде Федерального агентства по туризму, сообщает Фонд Росконгресс.Форум "Путешествуй!", посвященный современной туристической индустрии, пройдет в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа 2022 года и соберет представителей власти и бизнеса, ведущих экспертов и создателей инновационных цифровых сервисов.Участники ПМЭФ смогут подробнее ознакомиться с повесткой форума "Путешествуй!": в программе экспозиции – подписание соглашений о сотрудничестве и презентация туристических возможностей регионов.Также в этом году с 29 июля по 7 августа впервые в Москве пройдет Международный фестиваль караванинга и автотуризма F.I.C.C. INTERNATIONAL RALLY-2022."Форум "Путешествуй" – это еще одна площадка для открытого диалога о развитии туризма в России, на которой встретятся регионы, инвесторы, эксперты и туристы. Будем обсуждать последние тренды, маршруты и конечно, ключевые задачи, которые предстоит решать. Особое внимание сфокусируем в этом году на теме автомобильных путешествий и комфортной инфраструктуры для них, а также новому формату быстровозводимых модульных отелей, которые в кратчайший период позволят создать комфортные условия для отдыха на природе в популярных и самых красивых местах на туристической карте нашей страны. Подготовка к Форуму идет полным ходом, программу мероприятий мы представим уже на Петербургском международном экономическом форуме", – прокомментировала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.Всего в рамках форума "Путешествуй!" запланировано более 100 деловых мероприятий, лекций, паблик-токов и развлекательных событий."Россия – огромная страна с общей протяженностью автомобильных дорог более полутора миллионов километров. С каждым годом автомобильный туризм растет, а после начала пандемии темпы роста выросли в разы. Карелия, Байкал, Алтай, Кавказ – только часть популярных маршрутов. А для комфортного путешествия должна быть выстроена соответствующая инфраструктура. Это станет основной темой форума в этом году", – рассказал директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.Организатором Российского туристического форума "Путешествуй!" в 2022 году выступает Фонд Росконгресс. Соорганизаторы – Федеральное агентство по туризму и ВДНХ. Форум пройдет при поддержке Русского географического общества.

https://ria.ru/20220604/pmef-1793184570.html

https://ria.ru/20220602/uchastniki-1792609227.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "росконгресс", петербургский международный экономический форум (фонд), россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), пмэф, "фонд "росконгресс"