https://ria.ru/20220607/es-1793846370.html
Большинство норвежцев высказались против членства в ЕС
Большинство норвежцев высказались против членства в ЕС - РИА Новости, 07.06.2022
Большинство норвежцев высказались против членства в ЕС
Большинство норвежцев не хотят видеть свою страну в Евросоюзе, несмотря на самый высокий процент поддержки вступления королевства в объединение за 12 лет,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T20:42
2022-06-07T20:42
2022-06-07T21:50
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МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Большинство норвежцев не хотят видеть свою страну в Евросоюзе, несмотря на самый высокий процент поддержки вступления королевства в объединение за 12 лет, следует из результатов опроса местного аналитического центра Sentio.Согласно итогам исследования, с ноября 2021 года число сторонников вступления Норвегии в ЕС возросло с 34,1 процента до 35,3 процента.Доля затрудняющихся ответить увеличилась с 11,8 процента в ноябре до 16 процентов. При этом количество выступающих против интеграции страны в Евросоюз уменьшилось с 54,2 процента до 48,8 процента.Опрос проводился с 24 по 30 мая 2022 года среди 1001 совершеннолетнего норвежца. Его авторы считают, что выборка репрезентативна, но о процентной погрешности не сообщается.Норвегия не является членом Евросоюза, однако с 1994 года входит в Европейскую экономическую зону.
https://ria.ru/20220507/opros-1787426424.html
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в мире, норвегия, евросоюз
20:42 07.06.2022 (обновлено: 21:50 07.06.2022)
Большинство норвежцев высказались против членства в ЕС
Опрос Sentio: большинство жителей Норвегии не хотят видеть страну в Евросоюзе