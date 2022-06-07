https://ria.ru/20220607/erevan-1793664779.html

Противники Пашиняна направились к офису ЕС в Ереване

Противники Пашиняна направились к офису ЕС в Ереване - РИА Новости, 07.06.2022

Противники Пашиняна направились к офису ЕС в Ереване

Представители армянской оппозиции, требующей отставки премьера страны Никола Пашиняна, направляются к зданию офиса ЕС в Ереване, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T10:20

2022-06-07T10:20

2022-06-07T10:20

в мире

армения

азербайджан

евросоюз

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​​ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Представители армянской оппозиции, требующей отставки премьера страны Никола Пашиняна, направляются к зданию офиса ЕС в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.​Здание офиса ЕС находится рядом с правительственной резиденцией, где 3 июня произошли стычки демонстрантов с полицией, в результате которых пострадали десятки человек, 13 были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "массовые беспорядки".​​Ранее вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что демонстранты потребуют от представительства Евросоюза оценки действий полиции против протестующих. Сагателян сообщил также, что оппозиция потребует встреч с представителями аккредитованных в стране дипмиссий.​Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://ria.ru/20220604/protest-1793194350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения, азербайджан, евросоюз