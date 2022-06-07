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Противники Пашиняна направились к офису ЕС в Ереване - РИА Новости, 07.06.2022
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Противники Пашиняна направились к офису ЕС в Ереване
Противники Пашиняна направились к офису ЕС в Ереване - РИА Новости, 07.06.2022
Противники Пашиняна направились к офису ЕС в Ереване
Представители армянской оппозиции, требующей отставки премьера страны Никола Пашиняна, направляются к зданию офиса ЕС в Ереване, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T10:20
2022-06-07T10:20
в мире
армения
азербайджан
евросоюз
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​​ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Представители армянской оппозиции, требующей отставки премьера страны Никола Пашиняна, направляются к зданию офиса ЕС в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.​Здание офиса ЕС находится рядом с правительственной резиденцией, где 3 июня произошли стычки демонстрантов с полицией, в результате которых пострадали десятки человек, 13 были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "массовые беспорядки".​​Ранее вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что демонстранты потребуют от представительства Евросоюза оценки действий полиции против протестующих. Сагателян сообщил также, что оппозиция потребует встреч с представителями аккредитованных в стране дипмиссий.​Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
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в мире, армения, азербайджан, евросоюз
10:20 07.06.2022
 
Противники Пашиняна направились к офису ЕС в Ереване

Требующие отставки Пашиняна представители оппозиции направились к офису ЕС в Ереване

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
​​ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Представители армянской оппозиции, требующей отставки премьера страны Никола Пашиняна, направляются к зданию офиса ЕС в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
​Здание офиса ЕС находится рядом с правительственной резиденцией, где 3 июня произошли стычки демонстрантов с полицией, в результате которых пострадали десятки человек, 13 были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "массовые беспорядки".​
​Ранее вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что демонстранты потребуют от представительства Евросоюза оценки действий полиции против протестующих. Сагателян сообщил также, что оппозиция потребует встреч с представителями аккредитованных в стране дипмиссий.
​Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
Шествие оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 20:52
Протестующие в Ереване подошли к оцеплению силовиков у резиденции Пашиняна
 
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