https://ria.ru/20220607/erevan-1793664779.html
Противники Пашиняна направились к офису ЕС в Ереване
Противники Пашиняна направились к офису ЕС в Ереване - РИА Новости, 07.06.2022
Противники Пашиняна направились к офису ЕС в Ереване
Представители армянской оппозиции, требующей отставки премьера страны Никола Пашиняна, направляются к зданию офиса ЕС в Ереване, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T10:20
2022-06-07T10:20
2022-06-07T10:20
в мире
армения
азербайджан
евросоюз
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ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Представители армянской оппозиции, требующей отставки премьера страны Никола Пашиняна, направляются к зданию офиса ЕС в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Здание офиса ЕС находится рядом с правительственной резиденцией, где 3 июня произошли стычки демонстрантов с полицией, в результате которых пострадали десятки человек, 13 были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "массовые беспорядки".Ранее вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что демонстранты потребуют от представительства Евросоюза оценки действий полиции против протестующих. Сагателян сообщил также, что оппозиция потребует встреч с представителями аккредитованных в стране дипмиссий.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220604/protest-1793194350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, евросоюз
Противники Пашиняна направились к офису ЕС в Ереване
Требующие отставки Пашиняна представители оппозиции направились к офису ЕС в Ереване