https://ria.ru/20220607/energobezopasnost-1793630109.html

Япония считает важными проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

Япония считает важными проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" - РИА Новости, 07.06.2022

Япония считает важными проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

Япония считает свое участие в шельфовых нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" чрезвычайно важным с точки зрения обеспечения энергетической... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T06:07

2022-06-07T06:07

2022-06-07T11:12

экономика

фумио кисида

япония

россия

токио

сахалин-2

shell

exxon mobil

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ТОКИО, 7 июн — РИА Новости. Япония считает свое участие в шельфовых нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" чрезвычайно важным с точки зрения обеспечения энергетической безопасности страны и не планирует выходить из них, говорится в обнародованном на сайте министерства энергетики ежегодном докладе "Белая книга по энергетике".В докладе добавляется, что 28 февраля англо-нидерландская компания Shell заявила о выходе из проекта "Сахалин-2", а 2 марта американская ExxonMobil сообщила, что покидает "Сахалин-1".Авторы документа утверждают, что выход Токио из этих проектов в конечном итоге может нанести вред энергобезопасности страны. Помимо этого, Япония опасается, что при передачи ее долей Москве Россия сможет получить больше выгод от продажи ресурсов по более высоким ценам, а это снизит эффективность санкций. Участие третьих стран вместо Токио также "будет на руку" Москве, подчеркивается в докладе.Поэтому премьер-министр Японии Фумио Кисида обозначил, что он намерен продолжать участие страны в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", говорится в документе.Вместе с этим Токио намерен стремиться к снижению зависимости от импорта российской нефти "путем налаживания альтернативных путей поставок".В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское и Лунское. Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Оператор — Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5 процента, Mitsubishi Corporation — 10 процента.

https://ria.ru/20220606/energiya-1793354539.html

https://ria.ru/20220603/yaponiya-1792931391.html

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экономика, фумио кисида, япония, россия, токио, сахалин-2, shell, exxon mobil, в мире, сахалин-1