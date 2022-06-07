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Япония считает важными проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" - РИА Новости, 07.06.2022
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Япония считает важными проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2"
Япония считает важными проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" - РИА Новости, 07.06.2022
Япония считает важными проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2"
Япония считает свое участие в шельфовых нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" чрезвычайно важным с точки зрения обеспечения энергетической... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T06:07
2022-06-07T11:12
экономика
фумио кисида
япония
россия
токио
сахалин-2
shell
exxon mobil
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ТОКИО, 7 июн — РИА Новости. Япония считает свое участие в шельфовых нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" чрезвычайно важным с точки зрения обеспечения энергетической безопасности страны и не планирует выходить из них, говорится в обнародованном на сайте министерства энергетики ежегодном докладе "Белая книга по энергетике".В докладе добавляется, что 28 февраля англо-нидерландская компания Shell заявила о выходе из проекта "Сахалин-2", а 2 марта американская ExxonMobil сообщила, что покидает "Сахалин-1".Авторы документа утверждают, что выход Токио из этих проектов в конечном итоге может нанести вред энергобезопасности страны. Помимо этого, Япония опасается, что при передачи ее долей Москве Россия сможет получить больше выгод от продажи ресурсов по более высоким ценам, а это снизит эффективность санкций. Участие третьих стран вместо Токио также "будет на руку" Москве, подчеркивается в докладе.Поэтому премьер-министр Японии Фумио Кисида обозначил, что он намерен продолжать участие страны в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", говорится в документе.Вместе с этим Токио намерен стремиться к снижению зависимости от импорта российской нефти "путем налаживания альтернативных путей поставок".В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское и Лунское. Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Оператор — Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui &amp; Co. Ltd — 12,5 процента, Mitsubishi Corporation — 10 процента.
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экономика, фумио кисида, япония, россия, токио, сахалин-2, shell, exxon mobil, в мире, сахалин-1
06:07 07.06.2022 (обновлено: 11:12 07.06.2022)
 
Япония считает важными проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

Доклад: Япония считает проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" важными для энергобезопасности

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкТанкер на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2"
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2". Архивное фото
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ТОКИО, 7 июн — РИА Новости. Япония считает свое участие в шельфовых нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" чрезвычайно важным с точки зрения обеспечения энергетической безопасности страны и не планирует выходить из них, говорится в обнародованном на сайте министерства энергетики ежегодном докладе "Белая книга по энергетике".

"Япония, которая имеет весьма уязвимую структуру энергопоставок, импортирует из России 3,6 процента нефти и 8,8 процента сжиженного природного газа, и проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2", покрывающие эти поставки, важные для Японии как существенный источник поставок. Кроме того, касательно транспортировки энергоресурсов Сахалин находится на меньшем расстоянии от Японии по сравнению с другими странами и регионами, в частности, государствами Ближнего Востока", — отмечается в документе.

В докладе добавляется, что 28 февраля англо-нидерландская компания Shell заявила о выходе из проекта "Сахалин-2", а 2 марта американская ExxonMobil сообщила, что покидает "Сахалин-1".
Авторы документа утверждают, что выход Токио из этих проектов в конечном итоге может нанести вред энергобезопасности страны. Помимо этого, Япония опасается, что при передачи ее долей Москве Россия сможет получить больше выгод от продажи ресурсов по более высоким ценам, а это снизит эффективность санкций. Участие третьих стран вместо Токио также "будет на руку" Москве, подчеркивается в докладе.
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Поэтому премьер-министр Японии Фумио Кисида обозначил, что он намерен продолжать участие страны в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", говорится в документе.
Вместе с этим Токио намерен стремиться к снижению зависимости от импорта российской нефти "путем налаживания альтернативных путей поставок".
В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское и Лунское. Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Оператор — Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5 процента, Mitsubishi Corporation — 10 процента.
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ЭкономикаФумио КисидаЯпонияРоссияТокиоСахалин-2ShellExxon MobilВ миреСахалин-1
 
 
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