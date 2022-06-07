https://ria.ru/20220607/energetika-1793791543.html

Мишустин и премьер Казахстана обсудили взаимодействие в энергетике

Мишустин и премьер Казахстана обсудили взаимодействие в энергетике - РИА Новости, 07.06.2022

Мишустин и премьер Казахстана обсудили взаимодействие в энергетике

Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Казахстана Алихан Смаилов по телефону обсудили взаимодействие в энергетике, сельском хозяйстве и инвестициях,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T17:04

2022-06-07T17:04

2022-06-07T17:06

казахстан

экономика

евразийский экономический союз

россия

михаил мишустин

алихан смаилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769389185_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_f4499f0e7b8240b61a3989673ab8611c.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Казахстана Алихан Смаилов по телефону обсудили взаимодействие в энергетике, сельском хозяйстве и инвестициях, сообщается на сайте кабмина."В развитие состоявшихся 30 мая 2022 года в Москве переговоров главы правительств продолжили обсуждение актуальных вопросов российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества. Основное внимание было уделено взаимодействию в энергетике, сельском хозяйстве, инвестиционной и транспортной сферах, а также в области образования", - говорится в сообщении.Кроме того, Мишустин и Смаилов отметили важность совместной работы России и Казахстана по углублению интеграции в Евразийском экономическом союзе.

https://ria.ru/20220607/kazakhstan-1793636750.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, экономика, евразийский экономический союз, россия, михаил мишустин, алихан смаилов