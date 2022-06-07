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Мишустин и премьер Казахстана обсудили взаимодействие в энергетике - РИА Новости, 07.06.2022
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Мишустин и премьер Казахстана обсудили взаимодействие в энергетике
Мишустин и премьер Казахстана обсудили взаимодействие в энергетике - РИА Новости, 07.06.2022
Мишустин и премьер Казахстана обсудили взаимодействие в энергетике
Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Казахстана Алихан Смаилов по телефону обсудили взаимодействие в энергетике, сельском хозяйстве и инвестициях,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:04
2022-06-07T17:06
казахстан
экономика
евразийский экономический союз
россия
михаил мишустин
алихан смаилов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Казахстана Алихан Смаилов по телефону обсудили взаимодействие в энергетике, сельском хозяйстве и инвестициях, сообщается на сайте кабмина."В развитие состоявшихся 30 мая 2022 года в Москве переговоров главы правительств продолжили обсуждение актуальных вопросов российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества. Основное внимание было уделено взаимодействию в энергетике, сельском хозяйстве, инвестиционной и транспортной сферах, а также в области образования", - говорится в сообщении.Кроме того, Мишустин и Смаилов отметили важность совместной работы России и Казахстана по углублению интеграции в Евразийском экономическом союзе.
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казахстан, экономика, евразийский экономический союз, россия, михаил мишустин, алихан смаилов
17:04 07.06.2022 (обновлено: 17:06 07.06.2022)
 
Мишустин и премьер Казахстана обсудили взаимодействие в энергетике

Мишустин и премьер Казахстана Смаилов по телефону обсудили взаимодействие в энергетике

© Фото : АО "Самрук-Энерго"Шардаринская ГЭС, Казахстан
Шардаринская ГЭС, Казахстан - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Фото : АО "Самрук-Энерго"
Шардаринская ГЭС, Казахстан. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Казахстана Алихан Смаилов по телефону обсудили взаимодействие в энергетике, сельском хозяйстве и инвестициях, сообщается на сайте кабмина.
"В развитие состоявшихся 30 мая 2022 года в Москве переговоров главы правительств продолжили обсуждение актуальных вопросов российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества. Основное внимание было уделено взаимодействию в энергетике, сельском хозяйстве, инвестиционной и транспортной сферах, а также в области образования", - говорится в сообщении.
Кроме того, Мишустин и Смаилов отметили важность совместной работы России и Казахстана по углублению интеграции в Евразийском экономическом союзе.
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КазахстанЭкономикаЕвразийский экономический союзРоссияМихаил МишустинАлихан Смаилов
 
 
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