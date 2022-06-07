https://ria.ru/20220607/elenovka-1793638905.html

Украинские войска обстреляли Еленовку

Украинские войска обстреляли Еленовку - РИА Новости, 07.06.2022

Украинские войска обстреляли Еленовку

Украинские войска обстреляли поселок Еленовка в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T08:42

2022-06-07T08:42

2022-06-07T08:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792579894_0:296:3068:2022_1920x0_80_0_0_4bb5b3461195d55c59f918b509b483d5.jpg

ДОНЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Еленовка в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено 7 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220607/obstrel-1793636905.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина