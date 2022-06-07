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Украинские войска обстреляли Еленовку - РИА Новости, 07.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/elenovka-1793638905.html
Украинские войска обстреляли Еленовку
Украинские войска обстреляли Еленовку - РИА Новости, 07.06.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку
Украинские войска обстреляли поселок Еленовка в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T08:42
2022-06-07T08:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Еленовка в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено 7 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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в мире, украина
08:42 07.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Еленовку

Украинские войска обстреляли Еленовку снарядами калибра 122 миллиметра

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Еленовка в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено 7 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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