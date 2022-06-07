Рейтинг@Mail.ru
Япония установила период экономии электроэнергии в летнее время - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220607/ekonomiya-1793635510.html
Япония установила период экономии электроэнергии в летнее время
Япония установила период экономии электроэнергии в летнее время - РИА Новости, 07.06.2022
Япония установила период экономии электроэнергии в летнее время
Правительство Японии провело первое за пять лет профильное заседание, посвященное проблемам энергообеспечения, в ходе которого были установлены параметры и... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T07:54
2022-06-07T07:54
в мире
хирокадзу мацуно
коити хагиуда
япония
фукусима-1
токио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg
ТОКИО, 7 июн — РИА Новости. Правительство Японии провело первое за пять лет профильное заседание, посвященное проблемам энергообеспечения, в ходе которого были установлены параметры и временные рамки так называемого "периода запроса на экономию электроэнергии".Последний раз такой период, когда власти Японии обращались к компаниям и жителям страны с просьбой экономить электроэнергию в летний период, пришелся на 2015 год. В частности, в заседании приняли участие генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно и глава министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Период, в который правительство будет просить об экономии электроэнергии, особенно между 17 и 20 часами, установлен с 1 июля по 30 сентября."В частности, мы обращаемся к жителям и компаниям содействовать нам в мерах по экономии электроэнергии, устанавливая кондиционеры на 28 градусов и выключая свет там, где он не является необходимым", — отметил в ходе заседания Хагиуда.Кроме этого, как отмечают японские СМИ, в ходе совещания были рассмотрены возможности возобновления остановленных ТЭС и риски необходимости проведения веерных отключений электроэнергии в районах, где будет наблюдаться перерасход.Правительство Японии обеспокоено тем, что следующая зима может стать самой тяжелой с точки зрения обеспечения электроэнергией столичного региона с 2012 года, когда были остановлены все атомные электростанции после аварии на АЭС "Фукусима-1". В частности, проблемы с электроэнергией в столичном регионе ожидаются уже этим летом, а зимой они охватят различные регионы страны.Не исключается, что этот отопительный сезон может стать самым сложным для страны с 2012 года. В качестве причин называют рост цен на СПГ, рост опасений относительно стабильности поставок электроэнергии.
https://ria.ru/20220606/energiya-1793354539.html
https://ria.ru/20220607/energobezopasnost-1793630109.html
япония
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdc82a512f260413aded32151dbc6de0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хирокадзу мацуно, коити хагиуда, япония, фукусима-1, токио
07:54 07.06.2022
 
Япония установила период экономии электроэнергии в летнее время

Власти Японии впервые с 2015 года установили период экономии электроэнергии в летнее время

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 июн — РИА Новости. Правительство Японии провело первое за пять лет профильное заседание, посвященное проблемам энергообеспечения, в ходе которого были установлены параметры и временные рамки так называемого "периода запроса на экономию электроэнергии".
Последний раз такой период, когда власти Японии обращались к компаниям и жителям страны с просьбой экономить электроэнергию в летний период, пришелся на 2015 год. В частности, в заседании приняли участие генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно и глава министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Период, в который правительство будет просить об экономии электроэнергии, особенно между 17 и 20 часами, установлен с 1 июля по 30 сентября.
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 07:59
СМИ: грядущей зимой Японии может не хватить энергии для 1,1 миллиона домов
"В частности, мы обращаемся к жителям и компаниям содействовать нам в мерах по экономии электроэнергии, устанавливая кондиционеры на 28 градусов и выключая свет там, где он не является необходимым", — отметил в ходе заседания Хагиуда.
Кроме этого, как отмечают японские СМИ, в ходе совещания были рассмотрены возможности возобновления остановленных ТЭС и риски необходимости проведения веерных отключений электроэнергии в районах, где будет наблюдаться перерасход.
Правительство Японии обеспокоено тем, что следующая зима может стать самой тяжелой с точки зрения обеспечения электроэнергией столичного региона с 2012 года, когда были остановлены все атомные электростанции после аварии на АЭС "Фукусима-1". В частности, проблемы с электроэнергией в столичном регионе ожидаются уже этим летом, а зимой они охватят различные регионы страны.
Не исключается, что этот отопительный сезон может стать самым сложным для страны с 2012 года. В качестве причин называют рост цен на СПГ, рост опасений относительно стабильности поставок электроэнергии.
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
06:07
Япония считает важными проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2"
 
В миреХирокадзу МацуноКоити ХагиудаЯпонияФукусима-1Токио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала