https://ria.ru/20220607/ekonomiya-1793635510.html

Япония установила период экономии электроэнергии в летнее время

Япония установила период экономии электроэнергии в летнее время - РИА Новости, 07.06.2022

Япония установила период экономии электроэнергии в летнее время

Правительство Японии провело первое за пять лет профильное заседание, посвященное проблемам энергообеспечения, в ходе которого были установлены параметры и... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T07:54

2022-06-07T07:54

2022-06-07T07:54

в мире

хирокадзу мацуно

коити хагиуда

япония

фукусима-1

токио

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ТОКИО, 7 июн — РИА Новости. Правительство Японии провело первое за пять лет профильное заседание, посвященное проблемам энергообеспечения, в ходе которого были установлены параметры и временные рамки так называемого "периода запроса на экономию электроэнергии".Последний раз такой период, когда власти Японии обращались к компаниям и жителям страны с просьбой экономить электроэнергию в летний период, пришелся на 2015 год. В частности, в заседании приняли участие генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно и глава министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Период, в который правительство будет просить об экономии электроэнергии, особенно между 17 и 20 часами, установлен с 1 июля по 30 сентября."В частности, мы обращаемся к жителям и компаниям содействовать нам в мерах по экономии электроэнергии, устанавливая кондиционеры на 28 градусов и выключая свет там, где он не является необходимым", — отметил в ходе заседания Хагиуда.Кроме этого, как отмечают японские СМИ, в ходе совещания были рассмотрены возможности возобновления остановленных ТЭС и риски необходимости проведения веерных отключений электроэнергии в районах, где будет наблюдаться перерасход.Правительство Японии обеспокоено тем, что следующая зима может стать самой тяжелой с точки зрения обеспечения электроэнергией столичного региона с 2012 года, когда были остановлены все атомные электростанции после аварии на АЭС "Фукусима-1". В частности, проблемы с электроэнергией в столичном регионе ожидаются уже этим летом, а зимой они охватят различные регионы страны.Не исключается, что этот отопительный сезон может стать самым сложным для страны с 2012 года. В качестве причин называют рост цен на СПГ, рост опасений относительно стабильности поставок электроэнергии.

https://ria.ru/20220606/energiya-1793354539.html

https://ria.ru/20220607/energobezopasnost-1793630109.html

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в мире, хирокадзу мацуно, коити хагиуда, япония, фукусима-1, токио