https://ria.ru/20220607/ekonomika-1793728637.html
Путин поручил правительству помогать отраслям экономики
Путин поручил правительству помогать отраслям экономики - РИА Новости, 07.06.2022
Путин поручил правительству помогать отраслям экономики
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству помогать отраслям экономики преодолеть сегодняшние трудности, усилить работу в этом направлении. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:50
2022-06-07T13:50
2022-06-07T14:12
россия
экономика
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству помогать отраслям экономики преодолеть сегодняшние трудности, усилить работу в этом направлении.На совещании по экономическим вопросам президент напомнил, что уже был проведен ряд отраслевых совещаний, где вместе с представителями бизнеса и профильных ведомств власти обозначили приоритетные задачи и дальнейшие действия, договорились о конкретных мерах поддержки предприятий, компаний, трудовых коллективов в нынешних условиях."Я обращаю внимание коллег из правительства, важно доводить эти решения до практической реализации, помогать отраслям преодолеть сегодняшние трудности, которые возникают по целому ряду обстоятельств, не будем сейчас вдаваться в детали. Добавлю, необходимо усилить работу по этим и некоторым другим направлениям, максимально подробно вникать в детали и принимать выверенные решения", - сказал Путин.Говоря о динамики промышленности, глава государства отметил, что в целом за первые четыре месяца текущего года промышленное производство в России прибавило 3,9%, а в апреле оно немного сократилось.Ряд отраслей, в частности, черная металлургия "сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе", добавил Путин."Обязательно продолжим проводить отраслевые совещания, чтобы держать в фокусе нашего внимания проблемы, с которыми сталкиваются отечественные производители, поставщики и подрядчики. И, конечно, чтобы своевременно, адресно и эффективно отвечать на те вызовы, которые возникают", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам во вторник.
https://ria.ru/20220607/spros-1793729135.html
https://ria.ru/20220606/ekonomika-1793416870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, владимир путин, правительство рф
13:50 07.06.2022 (обновлено: 14:12 07.06.2022)
Путин поручил правительству помогать отраслям экономики
Президент Путин поручил правительству помогать отраслям экономики преодолевать трудности
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству помогать отраслям экономики преодолеть сегодняшние трудности, усилить работу в этом направлении.
На совещании по экономическим вопросам президент напомнил, что уже был проведен ряд отраслевых совещаний, где вместе с представителями бизнеса и профильных ведомств власти обозначили приоритетные задачи и дальнейшие действия, договорились о конкретных мерах поддержки предприятий, компаний, трудовых коллективов в нынешних условиях.
"Я обращаю внимание коллег из правительства, важно доводить эти решения до практической реализации, помогать отраслям преодолеть сегодняшние трудности, которые возникают по целому ряду обстоятельств, не будем сейчас вдаваться в детали. Добавлю, необходимо усилить работу по этим и некоторым другим направлениям, максимально подробно вникать в детали и принимать выверенные решения", - сказал Путин.
Говоря о динамики промышленности, глава государства отметил, что в целом за первые четыре месяца текущего года промышленное производство в России
прибавило 3,9%, а в апреле оно немного сократилось.
"Заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке", - сказал он.
Ряд отраслей, в частности, черная металлургия "сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе", добавил Путин.
"Обязательно продолжим проводить отраслевые совещания, чтобы держать в фокусе нашего внимания проблемы, с которыми сталкиваются отечественные производители, поставщики и подрядчики. И, конечно, чтобы своевременно, адресно и эффективно отвечать на те вызовы, которые возникают", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам во вторник.