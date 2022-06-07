https://ria.ru/20220607/ekonomika-1793728637.html

Путин поручил правительству помогать отраслям экономики

Путин поручил правительству помогать отраслям экономики - РИА Новости, 07.06.2022

Путин поручил правительству помогать отраслям экономики

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству помогать отраслям экономики преодолеть сегодняшние трудности, усилить работу в этом направлении. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:50

2022-06-07T13:50

2022-06-07T14:12

россия

экономика

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству помогать отраслям экономики преодолеть сегодняшние трудности, усилить работу в этом направлении.На совещании по экономическим вопросам президент напомнил, что уже был проведен ряд отраслевых совещаний, где вместе с представителями бизнеса и профильных ведомств власти обозначили приоритетные задачи и дальнейшие действия, договорились о конкретных мерах поддержки предприятий, компаний, трудовых коллективов в нынешних условиях."Я обращаю внимание коллег из правительства, важно доводить эти решения до практической реализации, помогать отраслям преодолеть сегодняшние трудности, которые возникают по целому ряду обстоятельств, не будем сейчас вдаваться в детали. Добавлю, необходимо усилить работу по этим и некоторым другим направлениям, максимально подробно вникать в детали и принимать выверенные решения", - сказал Путин.Говоря о динамики промышленности, глава государства отметил, что в целом за первые четыре месяца текущего года промышленное производство в России прибавило 3,9%, а в апреле оно немного сократилось.Ряд отраслей, в частности, черная металлургия "сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе", добавил Путин."Обязательно продолжим проводить отраслевые совещания, чтобы держать в фокусе нашего внимания проблемы, с которыми сталкиваются отечественные производители, поставщики и подрядчики. И, конечно, чтобы своевременно, адресно и эффективно отвечать на те вызовы, которые возникают", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам во вторник.

https://ria.ru/20220607/spros-1793729135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, владимир путин, правительство рф