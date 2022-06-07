https://ria.ru/20220607/dud-1793659402.html

Юрий Дудь* подал иск к Минюсту

Юрий Дудь* подал иск к Минюсту - РИА Новости, 07.06.2022

Юрий Дудь* подал иск к Минюсту

Блогер Юрий Дудь* подал иск к Министерству юстиции, рассмотрение назначено на 16 июня в Лефортовском суде Москвы. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T09:57

2022-06-07T09:57

2022-06-07T11:57

юрий дудь

министерство юстиции рф (минюст россии)

россия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Блогер Юрий Дудь* подал иск к Министерству юстиции, рассмотрение назначено на 16 июня в Лефортовском суде Москвы.В пресс-службе суда РИА Новости уточнили, что блогер просит признать незаконным отсутствие уведомлений о признании его иностранным агентом."Зарегистрирован иск о признании незаконным бездействия Минюста, выраженного в ненаправлении Дудю уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента", - сказала собеседница агентства.Иск назначен к рассмотрению на 16 июня, в 09:00, следует из базы дел.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220310/ekstremizm-1777414149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

юрий дудь, министерство юстиции рф (минюст россии), россия