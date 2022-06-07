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Юрий Дудь* подал иск к Минюсту - РИА Новости, 07.06.2022
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Юрий Дудь* подал иск к Минюсту
Юрий Дудь* подал иск к Минюсту - РИА Новости, 07.06.2022
Юрий Дудь* подал иск к Минюсту
Блогер Юрий Дудь* подал иск к Министерству юстиции, рассмотрение назначено на 16 июня в Лефортовском суде Москвы. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T09:57
2022-06-07T11:57
юрий дудь
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Блогер Юрий Дудь* подал иск к Министерству юстиции, рассмотрение назначено на 16 июня в Лефортовском суде Москвы.В пресс-службе суда РИА Новости уточнили, что блогер просит признать незаконным отсутствие уведомлений о признании его иностранным агентом."Зарегистрирован иск о признании незаконным бездействия Минюста, выраженного в ненаправлении Дудю уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента", - сказала собеседница агентства.Иск назначен к рассмотрению на 16 июня, в 09:00, следует из базы дел.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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юрий дудь, министерство юстиции рф (минюст россии), россия
09:57 07.06.2022 (обновлено: 11:57 07.06.2022)
 
Юрий Дудь* подал иск к Минюсту

Юрий Дудь подал в суд на Минюст из-за отсутствия уведомления о признании его иноагентом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖурналист Юрий Дудь
Журналист Юрий Дудь - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Блогер Юрий Дудь* подал иск к Министерству юстиции, рассмотрение назначено на 16 июня в Лефортовском суде Москвы.
В пресс-службе суда РИА Новости уточнили, что блогер просит признать незаконным отсутствие уведомлений о признании его иностранным агентом.
"Зарегистрирован иск о признании незаконным бездействия Минюста, выраженного в ненаправлении Дудю уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента", - сказала собеседница агентства.
Иск назначен к рассмотрению на 16 июня, в 09:00, следует из базы дел.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Юрий Дудь во время интервью
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YouTube-канал "вДудь" признали экстремистским в Белоруссии
 
Юрий ДудьМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Россия
 
 
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