https://ria.ru/20220607/dtp-1793630405.html

В Челябинской области столкнулись грузовой поезд и бульдозер

В Челябинской области столкнулись грузовой поезд и бульдозер - РИА Новости, 07.06.2022

В Челябинской области столкнулись грузовой поезд и бульдозер

Транспортная прокуратура в Челябинской области выясняет обстоятельства столкновения грузового поезда с бульдозером, при котором пострадал водитель спецтехники,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T06:14

2022-06-07T06:14

2022-06-07T06:14

происшествия

дтп

челябинская область

россия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июн — РИА Новости. Транспортная прокуратура в Челябинской области выясняет обстоятельства столкновения грузового поезда с бульдозером, при котором пострадал водитель спецтехники, сообщила во вторник Уральская транспортная прокуратура.По данным прокуратуры, 6 июня вечером на втором железнодорожном пути станции Флюсовая ЮУЖД грузовой поезд столкнулся с бульдозером, который проводил работы на соседнем железнодорожном пути.На место происшествия выехал Златоустовский транспортный прокурор, уточняется в сообщении.Транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также трудового законодательства.

https://ria.ru/20220606/dtp-1793489559.html

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происшествия, дтп, челябинская область, россия, челябинск