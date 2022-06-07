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В Челябинской области столкнулись грузовой поезд и бульдозер
В Челябинской области столкнулись грузовой поезд и бульдозер - РИА Новости, 07.06.2022
В Челябинской области столкнулись грузовой поезд и бульдозер
Транспортная прокуратура в Челябинской области выясняет обстоятельства столкновения грузового поезда с бульдозером, при котором пострадал водитель спецтехники,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T06:14
2022-06-07T06:14
2022-06-07T06:14
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июн — РИА Новости. Транспортная прокуратура в Челябинской области выясняет обстоятельства столкновения грузового поезда с бульдозером, при котором пострадал водитель спецтехники, сообщила во вторник Уральская транспортная прокуратура.По данным прокуратуры, 6 июня вечером на втором железнодорожном пути станции Флюсовая ЮУЖД грузовой поезд столкнулся с бульдозером, который проводил работы на соседнем железнодорожном пути.На место происшествия выехал Златоустовский транспортный прокурор, уточняется в сообщении.Транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также трудового законодательства.
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происшествия, дтп, челябинская область, россия, челябинск
В Челябинской области столкнулись грузовой поезд и бульдозер
В Челябинской области грузовой поезд столкнулся с бульдозером, есть пострадавший
ЧЕЛЯБИНСК, 7 июн — РИА Новости. Транспортная прокуратура в Челябинской области выясняет обстоятельства столкновения грузового поезда с бульдозером, при котором пострадал водитель спецтехники, сообщила во вторник Уральская транспортная прокуратура.
По данным прокуратуры, 6 июня вечером на втором железнодорожном пути станции Флюсовая ЮУЖД грузовой поезд столкнулся с бульдозером, который проводил работы на соседнем железнодорожном пути.
"В результате столкновения произошел сход трех вагонов с щебнем. Водитель спецтехники госпитализирован в больницу. Движение поездов не задерживалось", — говорится в сообщении.
На место происшествия выехал Златоустовский транспортный прокурор, уточняется в сообщении.
Транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также трудового законодательства.