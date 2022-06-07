https://ria.ru/20220607/dopsredstva-1793855024.html

Тверская область выделила допсредства на ремонт школ и детсадов

Тверская область выделила допсредства на ремонт школ и детсадов - РИА Новости, 07.06.2022

Тверская область выделила допсредства на ремонт школ и детсадов

Правительство Тверской области на заседании во вторник приняло решение о выделении дополнительных средств муниципалитетам на ремонт школ и детских садов в 2022... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T21:22

2022-06-07T21:22

2022-06-07T21:22

тверская область

общество

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ. 7 июн – РИА Новости. Правительство Тверской области на заседании во вторник приняло решение о выделении дополнительных средств муниципалитетам на ремонт школ и детских садов в 2022 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.За счет выделенных средств в 2022 году дополнительно в шести школах и 3 детских садах Тверской области будут проведены ремонтные работы в рамках реализации региональных программ по улучшению материально-технической базы учреждений образования.В частности, 48,3 миллиона рублей дополнительно направлено на проведение ремонтных работ в шести школах, где в общей сложности обучается 2,353 тысячи детей.Программы по улучшению материально-технической базы учреждений образования действуют в Тверской области с 2017 года. Всего с учётом включения дополнительных объектов в этом году работы будут проведены в 43 школах и 15 детских садах.Кроме того, в этом году запущена новая программа по оснащению муниципальных детских садов уличными игровыми комплексами. На текущий год на эти цели заложено 29,9 миллиона рублей. Детские игровые площадки будут обновлены в 30 дошкольных учреждениях."Принято решение по обновлению игровых площадок в детских садах. Детские площадки должны соответствовать всем требованиям, это должно быть безопасное и интересное для детей игровое оборудование", – отметил на заседании правительства Руденя.

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тверская область

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общество, игорь руденя, тверская область