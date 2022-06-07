https://ria.ru/20220607/doprosy-1793672873.html

Верховный суд напомнил об уголовной наказуемости затянувшихся допросов

Верховный суд напомнил об уголовной наказуемости затянувшихся допросов - РИА Новости, 07.06.2022

Верховный суд напомнил об уголовной наказуемости затянувшихся допросов

Чересчур длительные допросы подозреваемых являются основанием для возбуждения уголовного дела, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ по... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:01

2022-06-07T11:01

2022-06-07T11:01

россия

верховный суд рф

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Чересчур длительные допросы подозреваемых являются основанием для возбуждения уголовного дела, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ по преступлениям против правосудия.Суд проанализировал применение статьи 302 УК РФ (Принуждение к даче показаний) и указал, что под принуждением следует понимать, в частности, шантаж и угрозы. Причем не только самому обвиняемому, свидетелю, эксперту, но и их близким."По смыслу уголовного закона к иным незаконным действиям, совершаемым в целях принуждения к даче показаний или заключения, могут быть отнесены, например, оскорбление данных лиц, существенное нарушение установленных требований о продолжительности и об условиях проведения допроса, использование заведомо фальсифицированных доказательств", - сказано в проекте.Согласно законодательству, допрос не должен занимать не более 8 часов в день. При этом после 4 часов допроса следователь обязан предоставить часовой перерыв для еды и отдыха. Если же у человека проблемы со здоровьем, время допроса устанавливается по согласованию с врачом.

https://ria.ru/20220531/grabiteli-1792053712.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, верховный суд рф