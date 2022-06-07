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Верховный суд напомнил об уголовной наказуемости затянувшихся допросов
Верховный суд напомнил об уголовной наказуемости затянувшихся допросов - РИА Новости, 07.06.2022
Верховный суд напомнил об уголовной наказуемости затянувшихся допросов
Чересчур длительные допросы подозреваемых являются основанием для возбуждения уголовного дела, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ по... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:01
2022-06-07T11:01
2022-06-07T11:01
россия
верховный суд рф
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Чересчур длительные допросы подозреваемых являются основанием для возбуждения уголовного дела, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ по преступлениям против правосудия.Суд проанализировал применение статьи 302 УК РФ (Принуждение к даче показаний) и указал, что под принуждением следует понимать, в частности, шантаж и угрозы. Причем не только самому обвиняемому, свидетелю, эксперту, но и их близким."По смыслу уголовного закона к иным незаконным действиям, совершаемым в целях принуждения к даче показаний или заключения, могут быть отнесены, например, оскорбление данных лиц, существенное нарушение установленных требований о продолжительности и об условиях проведения допроса, использование заведомо фальсифицированных доказательств", - сказано в проекте.Согласно законодательству, допрос не должен занимать не более 8 часов в день. При этом после 4 часов допроса следователь обязан предоставить часовой перерыв для еды и отдыха. Если же у человека проблемы со здоровьем, время допроса устанавливается по согласованию с врачом.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, верховный суд рф
Верховный суд напомнил об уголовной наказуемости затянувшихся допросов
Верховный суд назвал слишком длительные допросы основанием для возбуждения уголовного дела
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Чересчур длительные допросы подозреваемых являются основанием для возбуждения уголовного дела, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ по преступлениям против правосудия.
Суд проанализировал применение статьи 302 УК РФ
(Принуждение к даче показаний) и указал, что под принуждением следует понимать, в частности, шантаж и угрозы. Причем не только самому обвиняемому, свидетелю, эксперту, но и их близким.
"По смыслу уголовного закона к иным незаконным действиям, совершаемым в целях принуждения к даче показаний или заключения, могут быть отнесены, например, оскорбление данных лиц, существенное нарушение установленных требований о продолжительности и об условиях проведения допроса, использование заведомо фальсифицированных доказательств", - сказано в проекте.
Согласно законодательству, допрос не должен занимать не более 8 часов в день. При этом после 4 часов допроса следователь обязан предоставить часовой перерыв для еды и отдыха. Если же у человека проблемы со здоровьем, время допроса устанавливается по согласованию с врачом.