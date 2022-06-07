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Дарья Донцова — о том, почему не уедет из России и за что любит мопсов

Дарья Донцова — о том, почему не уедет из России и за что любит мопсов - РИА Новости, 07.06.2022

Дарья Донцова — о том, почему не уедет из России и за что любит мопсов

Автор детективов, неоднократно признававшаяся самым издаваемым писателем России, 7 июня отмечает юбилей. Сегодня она живет вместе с мужем, четырьмя собаками и... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T08:00

2022-06-07T08:00

2022-06-07T08:00

культура

александра маринина (марина алексеева)

переделкино

эксмо

telegram

дарья донцова

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. Автор детективов, неоднократно признававшаяся самым издаваемым писателем России, 7 июня отмечает юбилей. Сегодня она живет вместе с мужем, четырьмя собаками и двумя кошками в загородном доме под Москвой, который иронично называет "владением мопсов". Накануне 70-летия корреспондент РИА Новости побывала там в гостях.— Почему именно мопсы? Откуда такая любовь к этой породе?— Это как чувство к мужчине — разве можно сказать, за что мы любим? Когда я увидела первого мопса около тридцати лет назад, поняла с первого взгляда: вот моя собака. Горжусь в своей жизни двумя вещами. В СМИ теперь объясняют: рак лечится и онкобольные не стесняются ходить без париков. Я много лет кричу в каждый микрофон: рак можно победить, и сейчас наконец-то в это поверили. А еще я вернула в Россию мопсов. Эта порода почти исчезла у нас где-то в середине 1920-х — запретили. До того как мопсы появились в моих книгах, их в стране практически не было.— Давно вы загородный житель? С ужасом вспоминаете каменные джунгли?— В собственный дом мы переехали около двадцати лет назад, но детство я провела за городом, в Переделкино. Потом какое-то время мы жили в Москве, однако в достаточно комфортных условиях. Никаких ужасных воспоминаний нет, я люблю Москву.— А были когда-нибудь стесненные обстоятельства?— Был в моей жизни период, когда я мыла туалеты на вокзале. За это платили на двадцать рублей больше, чем за уборку зала ожидания, — для меня тогда огромные деньги. Я была мать-одиночка, после развода с первым мужем, алименты он никогда не платил. Приходилось тяжело. Я так радовалась, когда устроилась на вокзал, там работали прекрасные люди, и замечательный начальник был.— В тот момент мечтали о славе?— Я никогда не мечтала о славе. Зачем она мне?— А о чем мечтали?— О новых туфлях, теплом пальто. Я ходила тогда в парусиновой обуви зимой и курточке короткой из искусственной собачки. Было холодно очень, в метро забегала синяя вся.— О писательской карьере задумывались?— Нет, конечно.— Вы же на журфаке учились?— Да, работала потом в "Вечерней Москве" много лет. Курсе на первом, правда, написала детективную повесть — всегда была фанатом этого жанра. Заведующая отделом журнала "Юность" Мэри Лазаревна Озерова, прочитав ее, сказала: "Бабы детективы не пишут". Это был такой принцип советской литературы: женщинам разрешали только любовные романы или про рабочий класс. Я попробовала сочинить что-то о советских тружениках, но не получилось. Мэри Лазаревна посоветовала: "Вижу в тебе хорошие задатки, не бросай, пиши". Но я решила: писательство — не мой путь.Огромное спасибо Александре Марининой, пробившей бетонную стену с надписью "Бабы детективы не пишут". Она стала сильным и смелым паровозом, а мы за ней уже вагончиками пошли. Марининой предлагали опубликовать роман под мужским псевдонимом, но она настояла на своем. И спасибо издательству "Эксмо", рискнувшему выпустить криминальный роман, который написан женщиной.— Кто из вас все-таки королева детектива?— Королев нет. Есть авторы, успешные или менее успешные, которые пишут быстро или медленно. Сэлинджер, например, известен как автор новелл, рассказов и только одного романа "Над пропастью во ржи", но эта книга изменила целое поколение. А вот Бальзак, Дюма, Гюго, Диккенс писали очень быстро и много.— Вы же тоже очень быстро пишете? Говорят, с первой книгой управились за несколько дней?— За три дня, да. Но мне просто нечего было делать в больнице. В палате интенсивной терапии, где я долго лежала после четырех операций, скучно. И первая книга — всего сто страниц.— Вы сказали, что о славе не мечтали. Но муж принес вам в больницу именно ручку и бумагу. Значит, были какие-то позывы к писательству?— Муж — психолог, доктор наук, профессор, академик. Он жену очень хорошо знает, в сентябре — 40 лет совместной жизни. Вероятно, Александр Иванович увидел во мне то, что я сама в себе не разглядела. У меня не было идей, о чем писать, — я журналист, мне нужна тема. Дальше случилась странная история. Я временно осталась одна в палате, соседей отправили в отделения долечиваться. И мне приснился сон: открывается окно, входит женщина в серой шубке (это был июнь) и говорит: "Я много раз выходила замуж — и каждый раз удачно". Я проснулась, записала эту фразу. И словно кран отвернули — до сих пор не могу остановиться.— Как вы отнеслись к внезапной славе?— Слава не была внезапной, она подкрадывалась постепенно. Помню, как мы с одним тележурналистом, моим близким другом, сидели в "Останкино", в кафе. Ему недавно доверили вести рубрику в утреннем эфире. У меня вышла первая книга. И я ему говорила, что у него будут самые популярные шоу, а он убеждал меня, что мои книги начнут читать миллионы. Самое интересное, что так и получилось. Он теперь яркая телезвезда, а у меня совокупный тираж перевалил за 200 миллионов.Слава — большая ответственность. Когда ты понимаешь, что люди тебя слышат, верят тебе, их нельзя бросать. Сейчас, например, ситуация в мире непростая, но вопрос отъезда из страны для меня никогда не возникал. Я — россиянка, родилась в Москве, меня эта страна выучила, много хорошего дала. И потом я считаю, что родина, как мама, одна. Где бы ты ни жил, другой не будет. И как я брошу своих читателей? Я люблю тех, кто держит в руках мои книги, я всегда буду в России. У писателей нет звания "народный", но я себя такой ощущаю. Я писатель для народа. То, что будет с Россией, с моими читателями, то будет и со мной. Иначе никак. В моем понимании слава — это ответственность за тех, кто тебя любит и кого в ответ любишь ты.— Каждая ваша книга становится бестселлером. Ваш рецепт? Как создать что-то выдающееся?— У меня никогда не было цели создать нечто выдающееся, я не люблю никакие соревнования, состязания. Моя шестилетняя внучка Тамара занимается художественной гимнастикой. В четыре с половиной года сказала, что будет олимпийской чемпионкой. Не пропустила ни одной тренировки. У девочки цель, она к ней идет. А у меня ни разу не возникало желания получить все золотые медали.— Кто-то из детей и внуков унаследовал писательский талант?— Аркадий, старший, — бизнесмен и алтарник в храме, куда мы всей семьей ходим. Дочь — байер ЦУМа. Дима — психолог, доцент факультета психологии МГУ. Арина и Настя, дочки Димы, пока книг не пишут. Но если вдруг и попробуют, то моей генетики в них нет. Дима — сын мужа от первого брака. Я его получила на воспитание, когда ему исполнилось пять. Он зовет меня мамой, а я его считаю своим сыном.— Муж читает ваши книги?— Я не настолько жестока, чтобы заставлять его читать женские детективные романы. Муж сам пишет книги, он очень занятой человек, у него большой лекционный курс на факультете психологии МГУ, семинарские занятия, аспиранты, заседания в разных ученых советах. Но Александр Иванович читает мои детские книги из серии "Сказки Прекрасной Долины". Хотя неверно называть их детскими, сказки написаны и для взрослых. Главная мысль в них — любите друг друга.— Любите друг друга — это и рецепт семейного счастья? У вас в этом году еще один юбилей — 40 лет семейной жизни.— Это, наверное, вообще секрет отношения к людям: любить надо всех, а не только тех, кто тебе нравится. Надо просто любить мужа, тогда не станешь на него обижаться, всегда простишь, пожалеешь, поддержишь в трудной ситуации— Вы достаточно активны в соцсетях. Для вас это возможность общаться со своей аудиторией?— Сейчас счастливо живу в Telegram и "ВКонтакте". Ранее имелся аккаунт в сети, которую сейчас запретили. Для меня это не только общение с аудиторией, но и шанс помочь людям. В соцсетях есть контакт моей сотрудницы, ей надо написать на WhatsApp. Анна уточнит ситуацию, и мы попытаемся помочь.— Вы говорили, что психологический фактор важен в выздоровлении. Неужели это правда помогает?— Главное — понимать, что почти все лечится и не навредить самому себе. Даже если ты попал к очень хорошему врачу, но продолжаешь ныть, плакать и читать интернет, где очень много вранья про рак и другие недуги, то лечение не окажется максимально эффективным. Не надо читать информацию о своем заболевании в интернете! Надо искать нужного доктора и лечиться, зная, что все будет хорошо. У меня была одна больная из Сибири, в очень тяжелом состоянии, врачи ей предсказывали максимум пару месяцев. Она сказала, что хочет выдать дочку замуж. Девочка тогда ходила во второй класс. Да, мы нашли этой женщине нужного доктора. Но и она не сомневалась, что будет на свадьбе дочки. Так вот, прожила еще много лет и дождалась не только бракосочетания, но и рождения первого внука. "По вере вашей да будет вам". Никогда не сдавайтесь, рак не приговор.

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переделкино

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2022

Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

александра маринина (марина алексеева), переделкино, эксмо, telegram, дарья донцова