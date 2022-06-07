Дарья Донцова — о том, почему не уедет из России и за что любит мопсов
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. Автор детективов, неоднократно признававшаяся самым издаваемым писателем России, 7 июня отмечает юбилей. Сегодня она живет вместе с мужем, четырьмя собаками и двумя кошками в загородном доме под Москвой, который иронично называет "владением мопсов". Накануне 70-летия корреспондент РИА Новости побывала там в гостях.
© Фото из личного архива Дарьи ДонцовойРоссийская писательница Дарья Донцова
© Фото из личного архива Дарьи Донцовой
Российская писательница Дарья Донцова
— Почему именно мопсы? Откуда такая любовь к этой породе?
— Это как чувство к мужчине — разве можно сказать, за что мы любим? Когда я увидела первого мопса около тридцати лет назад, поняла с первого взгляда: вот моя собака. Горжусь в своей жизни двумя вещами. В СМИ теперь объясняют: рак лечится и онкобольные не стесняются ходить без париков. Я много лет кричу в каждый микрофон: рак можно победить, и сейчас наконец-то в это поверили. А еще я вернула в Россию мопсов. Эта порода почти исчезла у нас где-то в середине 1920-х — запретили. До того как мопсы появились в моих книгах, их в стране практически не было.
— Давно вы загородный житель? С ужасом вспоминаете каменные джунгли?
— В собственный дом мы переехали около двадцати лет назад, но детство я провела за городом, в Переделкино. Потом какое-то время мы жили в Москве, однако в достаточно комфортных условиях. Никаких ужасных воспоминаний нет, я люблю Москву.
— А были когда-нибудь стесненные обстоятельства?
— Был в моей жизни период, когда я мыла туалеты на вокзале. За это платили на двадцать рублей больше, чем за уборку зала ожидания, — для меня тогда огромные деньги. Я была мать-одиночка, после развода с первым мужем, алименты он никогда не платил. Приходилось тяжело. Я так радовалась, когда устроилась на вокзал, там работали прекрасные люди, и замечательный начальник был.
— В тот момент мечтали о славе?
— Я никогда не мечтала о славе. Зачем она мне?
— А о чем мечтали?
— О новых туфлях, теплом пальто. Я ходила тогда в парусиновой обуви зимой и курточке короткой из искусственной собачки. Было холодно очень, в метро забегала синяя вся.
— О писательской карьере задумывались?
— Нет, конечно.
— Вы же на журфаке учились?
— Да, работала потом в "Вечерней Москве" много лет. Курсе на первом, правда, написала детективную повесть — всегда была фанатом этого жанра. Заведующая отделом журнала "Юность" Мэри Лазаревна Озерова, прочитав ее, сказала: "Бабы детективы не пишут". Это был такой принцип советской литературы: женщинам разрешали только любовные романы или про рабочий класс. Я попробовала сочинить что-то о советских тружениках, но не получилось. Мэри Лазаревна посоветовала: "Вижу в тебе хорошие задатки, не бросай, пиши". Но я решила: писательство — не мой путь.
Огромное спасибо Александре Марининой, пробившей бетонную стену с надписью "Бабы детективы не пишут". Она стала сильным и смелым паровозом, а мы за ней уже вагончиками пошли. Марининой предлагали опубликовать роман под мужским псевдонимом, но она настояла на своем. И спасибо издательству "Эксмо", рискнувшему выпустить криминальный роман, который написан женщиной.
— Кто из вас все-таки королева детектива?
— Королев нет. Есть авторы, успешные или менее успешные, которые пишут быстро или медленно. Сэлинджер, например, известен как автор новелл, рассказов и только одного романа "Над пропастью во ржи", но эта книга изменила целое поколение. А вот Бальзак, Дюма, Гюго, Диккенс писали очень быстро и много.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПисательница Дарья Донцова раздает автографы на Московском фестивале "Книги России"
Писательница Дарья Донцова раздает автографы на Московском фестивале "Книги России"
— Вы же тоже очень быстро пишете? Говорят, с первой книгой управились за несколько дней?
— За три дня, да. Но мне просто нечего было делать в больнице. В палате интенсивной терапии, где я долго лежала после четырех операций, скучно. И первая книга — всего сто страниц.
— Вы сказали, что о славе не мечтали. Но муж принес вам в больницу именно ручку и бумагу. Значит, были какие-то позывы к писательству?
— Муж — психолог, доктор наук, профессор, академик. Он жену очень хорошо знает, в сентябре — 40 лет совместной жизни. Вероятно, Александр Иванович увидел во мне то, что я сама в себе не разглядела. У меня не было идей, о чем писать, — я журналист, мне нужна тема. Дальше случилась странная история. Я временно осталась одна в палате, соседей отправили в отделения долечиваться. И мне приснился сон: открывается окно, входит женщина в серой шубке (это был июнь) и говорит: "Я много раз выходила замуж — и каждый раз удачно". Я проснулась, записала эту фразу. И словно кран отвернули — до сих пор не могу остановиться.
— Как вы отнеслись к внезапной славе?
— Слава не была внезапной, она подкрадывалась постепенно. Помню, как мы с одним тележурналистом, моим близким другом, сидели в "Останкино", в кафе. Ему недавно доверили вести рубрику в утреннем эфире. У меня вышла первая книга. И я ему говорила, что у него будут самые популярные шоу, а он убеждал меня, что мои книги начнут читать миллионы. Самое интересное, что так и получилось. Он теперь яркая телезвезда, а у меня совокупный тираж перевалил за 200 миллионов.
Слава — большая ответственность. Когда ты понимаешь, что люди тебя слышат, верят тебе, их нельзя бросать. Сейчас, например, ситуация в мире непростая, но вопрос отъезда из страны для меня никогда не возникал. Я — россиянка, родилась в Москве, меня эта страна выучила, много хорошего дала. И потом я считаю, что родина, как мама, одна. Где бы ты ни жил, другой не будет. И как я брошу своих читателей? Я люблю тех, кто держит в руках мои книги, я всегда буду в России. У писателей нет звания "народный", но я себя такой ощущаю. Я писатель для народа. То, что будет с Россией, с моими читателями, то будет и со мной. Иначе никак. В моем понимании слава — это ответственность за тех, кто тебя любит и кого в ответ любишь ты.
— Каждая ваша книга становится бестселлером. Ваш рецепт? Как создать что-то выдающееся?
— У меня никогда не было цели создать нечто выдающееся, я не люблю никакие соревнования, состязания. Моя шестилетняя внучка Тамара занимается художественной гимнастикой. В четыре с половиной года сказала, что будет олимпийской чемпионкой. Не пропустила ни одной тренировки. У девочки цель, она к ней идет. А у меня ни разу не возникало желания получить все золотые медали.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПисательница Дарья Донцова дает автографы во время ежегодного российского книжного фестиваля на Красной площади
Писательница Дарья Донцова дает автографы во время ежегодного российского книжного фестиваля на Красной площади
— Кто-то из детей и внуков унаследовал писательский талант?
— Аркадий, старший, — бизнесмен и алтарник в храме, куда мы всей семьей ходим. Дочь — байер ЦУМа. Дима — психолог, доцент факультета психологии МГУ. Арина и Настя, дочки Димы, пока книг не пишут. Но если вдруг и попробуют, то моей генетики в них нет. Дима — сын мужа от первого брака. Я его получила на воспитание, когда ему исполнилось пять. Он зовет меня мамой, а я его считаю своим сыном.
— Муж читает ваши книги?
— Я не настолько жестока, чтобы заставлять его читать женские детективные романы. Муж сам пишет книги, он очень занятой человек, у него большой лекционный курс на факультете психологии МГУ, семинарские занятия, аспиранты, заседания в разных ученых советах. Но Александр Иванович читает мои детские книги из серии "Сказки Прекрасной Долины". Хотя неверно называть их детскими, сказки написаны и для взрослых. Главная мысль в них — любите друг друга.
© Из личного архива Дарьи ДонцовойДарья Донцова с мужем Александром Донцовым
© Из личного архива Дарьи Донцовой
Дарья Донцова с мужем Александром Донцовым
— Любите друг друга — это и рецепт семейного счастья? У вас в этом году еще один юбилей — 40 лет семейной жизни.
— Это, наверное, вообще секрет отношения к людям: любить надо всех, а не только тех, кто тебе нравится. Надо просто любить мужа, тогда не станешь на него обижаться, всегда простишь, пожалеешь, поддержишь в трудной ситуации
— Вы достаточно активны в соцсетях. Для вас это возможность общаться со своей аудиторией?
— Сейчас счастливо живу в Telegram и "ВКонтакте". Ранее имелся аккаунт в сети, которую сейчас запретили. Для меня это не только общение с аудиторией, но и шанс помочь людям. В соцсетях есть контакт моей сотрудницы, ей надо написать на WhatsApp. Анна уточнит ситуацию, и мы попытаемся помочь.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПисательница Дарья Донцова во время интервью в своем загородном доме в Московской области. 7 июня Дарья Донцова отмечает 70-летний юбилей.
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Писательница Дарья Донцова во время интервью в своем загородном доме в Московской области. 7 июня Дарья Донцова отмечает 70-летний юбилей.
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Писательница Дарья Донцова во время интервью в своем загородном доме в Московской области. 7 июня Дарья Донцова отмечает 70-летний юбилей.
— Вы говорили, что психологический фактор важен в выздоровлении. Неужели это правда помогает?
— Главное — понимать, что почти все лечится и не навредить самому себе. Даже если ты попал к очень хорошему врачу, но продолжаешь ныть, плакать и читать интернет, где очень много вранья про рак и другие недуги, то лечение не окажется максимально эффективным. Не надо читать информацию о своем заболевании в интернете! Надо искать нужного доктора и лечиться, зная, что все будет хорошо. У меня была одна больная из Сибири, в очень тяжелом состоянии, врачи ей предсказывали максимум пару месяцев. Она сказала, что хочет выдать дочку замуж. Девочка тогда ходила во второй класс. Да, мы нашли этой женщине нужного доктора. Но и она не сомневалась, что будет на свадьбе дочки. Так вот, прожила еще много лет и дождалась не только бракосочетания, но и рождения первого внука. "По вере вашей да будет вам". Никогда не сдавайтесь, рак не приговор.