https://ria.ru/20220607/dontsova-1793426358.html

Биография Дарьи Донцовой

Биография Дарьи Донцовой - РИА Новости, 07.06.2022

Биография Дарьи Донцовой

Российская писательница Дарья Аркадьевна Донцова (настоящее имя – Агриппина Аркадьевна Донцова) родилась 7 июня 1952 года в Москве в семье режиссера Москонцерта РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T02:01

2022-06-07T02:01

2022-06-07T02:01

справки

дарья донцова

литература

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Российская писательница Дарья Аркадьевна Донцова (настоящее имя – Агриппина Аркадьевна Донцова) родилась 7 июня 1952 года в Москве в семье режиссера Москонцерта Тамары Новацкой (1917-2008) и писателя Аркадия Васильева (1909-1972).В детстве была лично знакома с Корнеем Чуковским, Валентином Катаевым, Андреем Вознесенским и другими советскими писателями.В 1974 году окончила факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова.После окончания университета до 1977 года работала переводчицей с французского языка при Генеральном консульстве СССР в Сирии (в городе Алеппо).Вернувшись в СССР, в 1978 году стала сотрудником отдела новостей в ежедневной газете "Вечерняя Москва", где вела рубрику "Гости столицы": владение иностранными языками позволяло ей общаться с популярными зарубежными артистами, приезжавшими в Москву. Проработав в "Вечерней Москве" десять лет, перешла в журнал "Отчизна". В первой половине 1990-х годов работала репетитором немецкого языка.В 1984 году Донцова написала свое первое художественное произведение – повесть о сталеварах, которую предложила журналу "Юность", но рукопись не приняли к публикации. В следующий раз Донцова начала писать книгу во время тяжелой болезни: в 1998 году ей поставили диагноз "рак". Прогноз врачей был неблагоприятен, но Донцова после нескольких операций и курса лечения справилась с болезнью. Первый роман "Крутые наследнички" был издан в 1999 году. Тогда же появился псевдоним "Дарья Донцова". Сейчас в библиографии Дарьи Донцовой более 240 детективных романов. Суммарный тираж составляет более 200 миллионов экземпляров.Детективы Донцовой делятся на шесть циклов: "Любительница частного сыска Даша Васильева", "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант", "Виола Тараканова. В мире преступных страстей", "Джентльмен сыска Иван Подушкин", "Детектив на диете. Татьяна Сергеева" и "Любимица фортуны Степанида Козлова". Кроме детективов Дарья Донцова написала несколько автобиографических книг: "Записки безумной оптимистки" (2004), "Записки безумной оптимистки. Два года спустя" (2007), "Записки безумной оптимистки. Три года спустя" (2008). Издала несколько сборников рецептов: "Кулинарная книга лентяйки" (2007), "Кулинарная книга лентяйки-2. Вкусное путешествие" (2007), "Кулинарная книга лентяйки-3. Праздник по жизни" (2008), "Простые и вкусные рецепты Дарьи Донцовой" (2006). В 2012 году вышла книга Дарьи Донцовой "Я очень хочу жить. Мой личный опыт", в которой писательница рассказала историю своей болезни и выздоровления.Донцова также выступает в роли детского автора. В серии "Сказки прекрасной долины" выходят книги для детей, главными героями которых являются домашние животные. Дарья Донцова вела программы "Раньше всех", "Дешево и сердито", "Модный приговор" на Первом канале, "Ты нам подходишь" на телеканале " Домашний", "Я хочу жить" на телеканале "Спас".Вела также на радиостанции "Маяк" программу "Звездная гостиная", посвященную литературе, работала на радио "Попса", "Комсомольская правда".По романам Дарьи Донцовой сняты телесериалы – "Даша Васильева. Любительница частного сыска" (2003-2005, в главной роли Лариса Удовиченко), "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант" (2003-2007, в главной роли Алла Клюка), "Виола Тараканова. В мире преступных страстей" (2004-2007, в главной роли Ирина Рахманова), "Иван Подушкин. Джентльмен сыска" (2006-2007, в главной роли Дмитрий Харатьян).В одной из серий кинофильма "Любительница частного сыска Даша Васильева-4" Донцова снялась сама, она исполнила роль камео. В 2020 году киностудия "Союзмультфильм" выпустила детективный мультсериал по сценарию Дарьи Донцовой "Тайна медовой долины".В 2008 году писательница стала послом благотворительной программы Avon "Вместе против рака груди" в России.Входит в состав президиума Всероссийского общественного движения "Матери России". Дарья Донцова с 2012 по 2018 годы возглавляла список наиболее издаваемых авторов по художественной литературе (по данным Российской книжной палаты). Лауреат конкурса "Книга года", премий "Автор года", "Имя года", "Бестселлер года".Награждена медалью МВД РФ "За вклад в укрепление правопорядка" (2017) год. В 2011 году ей была вручена медаль имени А.П. Чехова "за высокие профессиональные достижения и творческую индивидуальность". Эта премия учреждена Московской городской организацией Союза писателей России и Союзом писателей-переводчиков. В 2018 году Донцова была награждена Патриаршей Грамотой.Состоит в браке с доктором психологических наук, профессором МГУ Александром Донцовым. Двое детей. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, дарья донцова, литература