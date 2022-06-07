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Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 07.06.2022
Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 22.25 мск выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T23:13
2022-06-07T23:13
2022-06-07T23:13
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в 22.25 мск выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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донецк (днр), украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка
В ДНР сообщили об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск