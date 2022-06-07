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Украинские войска выпустили пять снарядов крупного калибра по Донецку
Украинские войска выпустили пять снарядов крупного калибра по Донецку - РИА Новости, 07.06.2022
Украинские войска выпустили пять снарядов крупного калибра по Донецку
Украинские войска в 21.50 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T22:59
2022-06-07T22:59
2022-06-07T22:59
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.50 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:50 - н.п. Пески - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220607/ukraina-1793829470.html
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донецк (днр), украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Украинские войска выпустили пять снарядов крупного калибра по Донецку
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили пять снарядов крупного калибра по Донецку