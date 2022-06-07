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При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 07.06.2022
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T22:54
2022-06-07T22:54
2022-06-07T22:54
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донецк (днр)
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В Киевском районе Донецка ранен мужчина... Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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донецк (днр), украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель
В ДНР сообщили, что при обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель