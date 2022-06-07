https://ria.ru/20220607/donetsk-1793851221.html

Мэр Горловки опубликовал видео с обстрелом Донецка

Мэр Горловки опубликовал видео с обстрелом Донецка - РИА Новости, 07.06.2022

Мэр Горловки опубликовал видео с обстрелом Донецка

Мэр Горловки Иван Приходько опубликовал видео с обстрелом Киевского района Донецка, под который попала местная школьница Маша, которая в этот момент разучивала... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T20:58

2022-06-07T20:58

2022-06-07T22:45

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

украина

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько опубликовал видео с обстрелом Киевского района Донецка, под который попала местная школьница Маша, которая в этот момент разучивала стихотворение ко Дню России."Знакомьтесь, это Машенька. Простая донецкая девочка, ученица пятого класса 65-й школы города Донецка. Она вряд ли помнит мирное время, это — чистейший ребенок войны, она с мамой просто готовилась к празднику — Дню России. Что из этого получилось, вы посмотрите на видео", — говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.Во время очередного обстрела Донецка со стороны украинских войск Маша вместе с мамой находилась на улице, предположительно, во дворе многоквартирного дома и разучивала отрывок из стихотворения советского поэта Сергея Васильева "Россия — как из песни слово". На видео она держит в руках листок с текстом стихотворения и репетирует выступление перед зрителями. Выступление девочки прерывает свист артиллерийского снаряда и грохот взрыва. Маше с матерью удается скрыться в подъезде.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на 20:00 7 июня 2022 года, украинские войска 19 раз обстреляли жилые кварталы Донецка из крупнокалиберной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня, выпустив 175 снарядов и ракет.Киевский район Донецка, где Маша ходит в школу, подвергся обстрелу в 10:55 мск, по городу выпустили пять снарядов калибра 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220607/dnr-1793760333.html

https://ria.ru/20220603/deti-1792844247.html

донецк (днр)

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горловка

донецкая народная республика

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донецк (днр), украина, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины