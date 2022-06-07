https://ria.ru/20220607/donetsk-1793802403.html
Украинские войска в 16-й раз за сутки обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 16-й раз за сутки обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 07.06.2022
Украинские войска в 16-й раз за сутки обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 17.10 мск снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:40
2022-06-07T17:40
2022-06-07T17:46
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
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украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 мск снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о 15 обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град". В результате одного из обстрелов города погиб мирный житель."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.10 - н.п. Георгиевка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра.", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220606/zelenskiy-1793587888.html
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донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
17:40 07.06.2022 (обновлено: 17:46 07.06.2022)
Украинские войска в 16-й раз за сутки обстреляли Петровский район Донецка
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку