https://ria.ru/20220607/donetsk-1793794166.html

Украинские войска выпустили 15 мин по Петровскому району Донецка

Украинские войска выпустили 15 мин по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 07.06.2022

Украинские войска выпустили 15 мин по Петровскому району Донецка

Украинские войска в во вторник в 16.40 мск снова выпустили по Петровскому району Донецка 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T17:13

2022-06-07T17:13

2022-06-07T17:15

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в во вторник в 16.40 мск снова выпустили по Петровскому району Донецка 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Это уже 15-й обстрел Петровского района Донецка, зафиксированный представительством ДНР за текущие сутки. В результате одного из обстрелов города погиб мирный житель.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220607/dnr-1793760333.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр)