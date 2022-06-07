https://ria.ru/20220607/donetsk-1793794166.html
Украинские войска выпустили 15 мин по Петровскому району Донецка
Украинские войска выпустили 15 мин по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 07.06.2022
Украинские войска выпустили 15 мин по Петровскому району Донецка
Украинские войска в во вторник в 16.40 мск снова выпустили по Петровскому району Донецка 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:13
2022-06-07T17:13
2022-06-07T17:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366112_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_ba619a67cf144201225b9f413570d436.jpg
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в во вторник в 16.40 мск снова выпустили по Петровскому району Донецка 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Это уже 15-й обстрел Петровского района Донецка, зафиксированный представительством ДНР за текущие сутки. В результате одного из обстрелов города погиб мирный житель.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220607/dnr-1793760333.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366112_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b5b528920e8b0ae4c8c2cba33947ecb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр)
17:13 07.06.2022 (обновлено: 17:15 07.06.2022)
Украинские войска выпустили 15 мин по Петровскому району Донецка
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили 15 мин по Петровскому району Донецка