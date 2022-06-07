https://ria.ru/20220607/donetsk-1793687409.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 07.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска во вторник в 11.20 мск выпустили по Донецку 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:49
2022-06-07T11:49
2022-06-07T11:52
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 11.20 мск выпустили по Донецку 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Георгиевка - город Донецк (Петровский район): выпущено 14 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.Ранее в представительстве ДНР заявляли, что украинские войска в 8.30 мск выпустили по Донецку три снаряда калибром 122 миллиметра, в 10.55 мск - пять снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220606/donetsk-1793572152.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
11:49 07.06.2022 (обновлено: 11:52 07.06.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов калибра 155 миллиметров