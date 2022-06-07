Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 122 миллиметра
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 122 миллиметра", говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.