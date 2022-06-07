https://ria.ru/20220607/doletskaya-1793669016.html

В Москве курьер на электровелосипеде сбил журналистку Долецкую

В Москве курьер на электровелосипеде сбил журналистку Долецкую - РИА Новости, 07.06.2022

В Москве курьер на электровелосипеде сбил журналистку Долецкую

Журналистка Алена Долецкая сообщила в Telegram-канале, что ее сбил курьер на электровелосипеде в центре Москвы, врачи диагностировали перелом правой руки и... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T10:44

2022-06-07T10:44

2022-06-07T12:02

происшествия

москва

алена долецкая

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Журналистка Алена Долецкая сообщила в Telegram-канале, что ее сбил курьер на электровелосипеде в центре Москвы, врачи диагностировали перелом правой руки и многочисленные ушибы.Она уточнила, что переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет вместе со своим помощником.Она отметила, что сумела самостоятельно добраться до дома вместе с ассистентом, они сами оказали себе первую помощь, сменили окровавленную одежду и пошли на прием к травматологу."Нас осмотрели, сделали рентген, КТ и ИРТ. Диагноз: у меня перелом ладьевидной и тановой кисти правой руки, наложен гипс. Многочисленные ушибы, повреждение мягких тканей, гематомы у меня и помощника. Ведется следствие. Чувствуем себя нормально, хоть и в шоке до сих пор", — заключила журналистка.В пресс-службе компании Delivery Club, чей курьер стал виновником инцидента, сообщили, что предварительно удалось установить его личность.Алена Долецкая — известный журналист, она работала главным редактором российских версий журналов Vogue и Interview.

https://ria.ru/20220531/peterburg-1791904631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, алена долецкая