https://ria.ru/20220607/doletskaya-1793669016.html
В Москве курьер на электровелосипеде сбил журналистку Долецкую
В Москве курьер на электровелосипеде сбил журналистку Долецкую - РИА Новости, 07.06.2022
В Москве курьер на электровелосипеде сбил журналистку Долецкую
Журналистка Алена Долецкая сообщила в Telegram-канале, что ее сбил курьер на электровелосипеде в центре Москвы, врачи диагностировали перелом правой руки и... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T10:44
2022-06-07T10:44
2022-06-07T12:02
происшествия
москва
алена долецкая
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Журналистка Алена Долецкая сообщила в Telegram-канале, что ее сбил курьер на электровелосипеде в центре Москвы, врачи диагностировали перелом правой руки и многочисленные ушибы.Она уточнила, что переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет вместе со своим помощником.Она отметила, что сумела самостоятельно добраться до дома вместе с ассистентом, они сами оказали себе первую помощь, сменили окровавленную одежду и пошли на прием к травматологу."Нас осмотрели, сделали рентген, КТ и ИРТ. Диагноз: у меня перелом ладьевидной и тановой кисти правой руки, наложен гипс. Многочисленные ушибы, повреждение мягких тканей, гематомы у меня и помощника. Ведется следствие. Чувствуем себя нормально, хоть и в шоке до сих пор", — заключила журналистка.В пресс-службе компании Delivery Club, чей курьер стал виновником инцидента, сообщили, что предварительно удалось установить его личность.Алена Долецкая — известный журналист, она работала главным редактором российских версий журналов Vogue и Interview.
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происшествия, москва, алена долецкая
10:44 07.06.2022 (обновлено: 12:02 07.06.2022)
В Москве курьер на электровелосипеде сбил журналистку Долецкую
Журналистка Долецкая сломала руку в Москве из-за наезда курь+ера на электровелосипеде
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Журналистка Алена Долецкая сообщила в Telegram-канале
, что ее сбил курьер на электровелосипеде в центре Москвы, врачи диагностировали перелом правой руки и многочисленные ушибы.
Она уточнила, что переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет вместе со своим помощником.
"Пока мы лежали на асфальте, курьер скрылся с места происшествия. Подъехавший полицейский уточнил, нужна ли помощь, и тоже уехал. Спросил у нас, где водитель, и, увидев уезжающего курьера, развел руками и тоже уехал. Прекрасный юноша остановился нам помочь и вынес воды, а потом тоже уехал, потому что не мог стоять на Остоженке", — написала Долецкая.
Она отметила, что сумела самостоятельно добраться до дома вместе с ассистентом, они сами оказали себе первую помощь, сменили окровавленную одежду и пошли на прием к травматологу.
"Нас осмотрели, сделали рентген, КТ и ИРТ. Диагноз: у меня перелом ладьевидной и тановой кисти правой руки, наложен гипс. Многочисленные ушибы, повреждение мягких тканей, гематомы у меня и помощника. Ведется следствие. Чувствуем себя нормально, хоть и в шоке до сих пор", — заключила журналистка.
В пресс-службе компании Delivery Club
, чей курьер стал виновником инцидента, сообщили, что предварительно удалось установить его личность.
"Мы находимся на связи с командой Долецкой. Курьер, который мог быть участником инцидента, предварительно установлен. Он заблокирован до окончания расследования правоохранительными органами, которым мы оказываем максимальное содействие. Если вина курьера подтвердится, он будет заблокирован окончательно", — говорится в сообщении.
Алена Долецкая — известный журналист, она работала главным редактором российских версий журналов Vogue и Interview.