https://ria.ru/20220607/dogovor-1793778677.html

Финляндия и Швеция подпишут договор о военной поддержке

Финляндия и Швеция подпишут договор о военной поддержке - РИА Новости, 07.06.2022

Финляндия и Швеция подпишут договор о военной поддержке

Главы оборонных ведомств Финляндии и Швеции подпишут во вторник Меморандум о взаимопонимании по поддержке принимающей страны, включающий в том числе оказание... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:28

2022-06-07T16:28

2022-06-07T16:28

в мире

владимир путин

здоровье - общество

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

швеция

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финляндия

нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 июня - РИА Новости. Главы оборонных ведомств Финляндии и Швеции подпишут во вторник Меморандум о взаимопонимании по поддержке принимающей страны, включающий в том числе оказание военной помощи, сообщает финское минобороны.Ранее, 24 мая, аналогичное соглашение Финляндия подписала с Североатлантическим альянсом."Поддержка принимающей страны предоставляется во всех ситуациях безопасности. Поддержка принимающей страны оказывается и принимается, например, во время всех международных учениях в Финляндии и за рубежом, а также в рамках военного кризисного управления", - говорится в сообщении.Уточняется, что подписание данного соглашения было ускорено на фоне ситуации на Украине.Финляндия и Швеция 18 мая на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220606/turtsiya-1793599888.html

https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html

швеция

россия

финляндия

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в мире, владимир путин, здоровье - общество, дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, россия, финляндия, нато