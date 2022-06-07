Спикер парламента ДНР заявил о желании республики стать субъектом России
Спикер парламента ДНР Бидевка заявил о желании республики стать субъектом России
© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНРПредседатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка
© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНР
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Донбасс в скором времени восстановится, в том числе при помощи России, регион хочет быть полноправным субъектом РФ, который будет приносить пользу России, заявил во вторник председатель Народного Совета Донецкой Народной республики Владимир Бидевка.
"Мы уверены, что с помощью России мы в скорейшем времени восстановимся, и Донбасс будет еще приносить пользу России, в том числе экономическую. Ни в коем случае Донбасс не хочет быть иждивенцем. Наоборот, Донбасс хочет быть полноправным субъектом, который будет приносить пользу России", - сказал Бидевка на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.
"Почему мы говорим, что Донбасс идет домой? Понятно, что есть официальные термины - интеграция, присоединение, реинтеграция, но именно Донбасс идет домой, потому что каждый житель России подставил нам плечо в трудной ситуации. Уверен, что в скором времени Донбасс все-таки окажется дома, состоится это историческое решение", - добавил спикер Народного совета ДНР.
Как заявил ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Россия будет внимательным образом анализировать волю жителей Донбасса по вопросу возможного вхождения в ее состав и принимать решения в соответствии со своей конституцией.
Проведение референдума о вхождении Донбасса в РФ в нынешних условиях вряд ли возможно, сначала нужно обеспечить безопасность республик, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.