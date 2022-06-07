https://ria.ru/20220607/dnr-1793813741.html

Спикер парламента ДНР заявил о желании республики стать субъектом России

Спикер парламента ДНР заявил о желании республики стать субъектом России - РИА Новости, 07.06.2022

Спикер парламента ДНР заявил о желании республики стать субъектом России

Донбасс в скором времени восстановится, в том числе при помощи России, регион хочет быть полноправным субъектом РФ, который будет приносить пользу России,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T18:23

2022-06-07T18:23

2022-06-07T18:23

специальная военная операция на украине

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россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Донбасс в скором времени восстановится, в том числе при помощи России, регион хочет быть полноправным субъектом РФ, который будет приносить пользу России, заявил во вторник председатель Народного Совета Донецкой Народной республики Владимир Бидевка."Мы уверены, что с помощью России мы в скорейшем времени восстановимся, и Донбасс будет еще приносить пользу России, в том числе экономическую. Ни в коем случае Донбасс не хочет быть иждивенцем. Наоборот, Донбасс хочет быть полноправным субъектом, который будет приносить пользу России", - сказал Бидевка на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме."Почему мы говорим, что Донбасс идет домой? Понятно, что есть официальные термины - интеграция, присоединение, реинтеграция, но именно Донбасс идет домой, потому что каждый житель России подставил нам плечо в трудной ситуации. Уверен, что в скором времени Донбасс все-таки окажется дома, состоится это историческое решение", - добавил спикер Народного совета ДНР.Как заявил ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Россия будет внимательным образом анализировать волю жителей Донбасса по вопросу возможного вхождения в ее состав и принимать решения в соответствии со своей конституцией.Проведение референдума о вхождении Донбасса в РФ в нынешних условиях вряд ли возможно, сначала нужно обеспечить безопасность республик, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20220601/rossiya-1792230173.html

https://ria.ru/20220601/referendum-1792352809.html

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр