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Спикер парламента ДНР заявил о желании республики стать субъектом России - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/dnr-1793813741.html
Спикер парламента ДНР заявил о желании республики стать субъектом России
Спикер парламента ДНР заявил о желании республики стать субъектом России - РИА Новости, 07.06.2022
Спикер парламента ДНР заявил о желании республики стать субъектом России
Донбасс в скором времени восстановится, в том числе при помощи России, регион хочет быть полноправным субъектом РФ, который будет приносить пользу России,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:23
2022-06-07T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Донбасс в скором времени восстановится, в том числе при помощи России, регион хочет быть полноправным субъектом РФ, который будет приносить пользу России, заявил во вторник председатель Народного Совета Донецкой Народной республики Владимир Бидевка."Мы уверены, что с помощью России мы в скорейшем времени восстановимся, и Донбасс будет еще приносить пользу России, в том числе экономическую. Ни в коем случае Донбасс не хочет быть иждивенцем. Наоборот, Донбасс хочет быть полноправным субъектом, который будет приносить пользу России", - сказал Бидевка на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме."Почему мы говорим, что Донбасс идет домой? Понятно, что есть официальные термины - интеграция, присоединение, реинтеграция, но именно Донбасс идет домой, потому что каждый житель России подставил нам плечо в трудной ситуации. Уверен, что в скором времени Донбасс все-таки окажется дома, состоится это историческое решение", - добавил спикер Народного совета ДНР.Как заявил ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Россия будет внимательным образом анализировать волю жителей Донбасса по вопросу возможного вхождения в ее состав и принимать решения в соответствии со своей конституцией.Проведение референдума о вхождении Донбасса в РФ в нынешних условиях вряд ли возможно, сначала нужно обеспечить безопасность республик, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20220601/rossiya-1792230173.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
18:23 07.06.2022
 
Спикер парламента ДНР заявил о желании республики стать субъектом России

Спикер парламента ДНР Бидевка заявил о желании республики стать субъектом России

© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНРПредседатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка
© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНР
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Донбасс в скором времени восстановится, в том числе при помощи России, регион хочет быть полноправным субъектом РФ, который будет приносить пользу России, заявил во вторник председатель Народного Совета Донецкой Народной республики Владимир Бидевка.
"Мы уверены, что с помощью России мы в скорейшем времени восстановимся, и Донбасс будет еще приносить пользу России, в том числе экономическую. Ни в коем случае Донбасс не хочет быть иждивенцем. Наоборот, Донбасс хочет быть полноправным субъектом, который будет приносить пользу России", - сказал Бидевка на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 03:19Специальная военная операция на Украине
Турчак заявил, что Херсонская область, ЛНР и ДНР войдут в состав России
"Почему мы говорим, что Донбасс идет домой? Понятно, что есть официальные термины - интеграция, присоединение, реинтеграция, но именно Донбасс идет домой, потому что каждый житель России подставил нам плечо в трудной ситуации. Уверен, что в скором времени Донбасс все-таки окажется дома, состоится это историческое решение", - добавил спикер Народного совета ДНР.
Как заявил ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Россия будет внимательным образом анализировать волю жителей Донбасса по вопросу возможного вхождения в ее состав и принимать решения в соответствии со своей конституцией.
Проведение референдума о вхождении Донбасса в РФ в нынешних условиях вряд ли возможно, сначала нужно обеспечить безопасность республик, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 14:17Специальная военная операция на Украине
Слуцкий надеется на присоединение Донецка, Луганска и Херсона уже в июле
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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