https://ria.ru/20220607/dnr-1793760333.html

Глава МИД ДНР заявила о военном плане по избавлению Донецка от обстрелов

Глава МИД ДНР заявила о военном плане по избавлению Донецка от обстрелов - РИА Новости, 07.06.2022

Глава МИД ДНР заявила о военном плане по избавлению Донецка от обстрелов

Реализация специально разработанного военного плана позволит уже в ближайшее время добиться прекращения обстрелов Донецка украинскими войсками, заявила министр... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:26

2022-06-07T15:26

2022-06-07T16:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

наталья никонорова

ситуация в днр и лнр

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ЯЛТА, 7 июн — РИА Новости. Реализация специально разработанного военного плана позволит уже в ближайшее время добиться прекращения обстрелов Донецка украинскими войсками, заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова."В ближайшее время обстрелы по столице Донецкой Народной Республики прекратятся. Существует соответствующий военный план. Его детали не в моих полномочиях раскрывать, это военная сфера", — сказала она журналистам.По словам чиновницы, "перспективы освобождения республики уже близки".За минувшие сутки на территории ДНР при обстрелах погибли десять человек. Сегодня сообщалось об обстрелах Киевского и Петровского районов Донецка.Сейчас под контролем Киева остаются города Славянск, Краматорск, Авдеевка, Марьинка и ряд других населенных пунктов ДНР к западу и северо-западу от столицы области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220606/pushki-1792948384.html

https://ria.ru/20220526/boytsy-1790593377.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), наталья никонорова, ситуация в днр и лнр