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В ДНР за 111 дней эскалации погибли 155 мирных жителей
В ДНР за 111 дней эскалации погибли 155 мирных жителей - РИА Новости, 07.06.2022
В ДНР за 111 дней эскалации погибли 155 мирных жителей
За 111 дней эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 155 гражданских, 725 пострадали, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T10:50
2022-06-07T10:50
2022-06-07T10:50
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. За 111 дней эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 155 гражданских, 725 пострадали, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 111 дней эскалации погибли 155 гражданских лиц, в том числе восемь детей. Ранения различной степени тяжести получили 725 гражданских лиц, в том числе 55 детей", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Отмечается, что за это время получили повреждения 4164 жилых домостроения, 888 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 54 медицинских учреждения, 165 образовательных учреждений, 284 объекта социального обеспечения, 29 объектов критической инфраструктуры, 356 объектов электро-, водо- и газоснабжения."За 111 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 3970 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 3656", - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20220607/boepripasy-1793644374.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
В ДНР за 111 дней эскалации погибли 155 мирных жителей
В ДНР за 111 дней эскалации погибли 155 мирных жителей, 725 пострадали