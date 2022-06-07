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В ДНР за 111 дней эскалации погибли 155 мирных жителей - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/dnr-1793670577.html
В ДНР за 111 дней эскалации погибли 155 мирных жителей
В ДНР за 111 дней эскалации погибли 155 мирных жителей - РИА Новости, 07.06.2022
В ДНР за 111 дней эскалации погибли 155 мирных жителей
За 111 дней эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 155 гражданских, 725 пострадали, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T10:50
2022-06-07T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. За 111 дней эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 155 гражданских, 725 пострадали, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 111 дней эскалации погибли 155 гражданских лиц, в том числе восемь детей. Ранения различной степени тяжести получили 725 гражданских лиц, в том числе 55 детей", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Отмечается, что за это время получили повреждения 4164 жилых домостроения, 888 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 54 медицинских учреждения, 165 образовательных учреждений, 284 объекта социального обеспечения, 29 объектов критической инфраструктуры, 356 объектов электро-, водо- и газоснабжения."За 111 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 3970 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 3656", - добавляет ведомство.
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
10:50 07.06.2022
 
В ДНР за 111 дней эскалации погибли 155 мирных жителей

В ДНР за 111 дней эскалации погибли 155 мирных жителей, 725 пострадали

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 9-го полка Народной милиции ДНР
Военнослужащие 9-го полка Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. За 111 дней эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 155 гражданских, 725 пострадали, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 111 дней эскалации погибли 155 гражданских лиц, в том числе восемь детей. Ранения различной степени тяжести получили 725 гражданских лиц, в том числе 55 детей", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Отмечается, что за это время получили повреждения 4164 жилых домостроения, 888 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 54 медицинских учреждения, 165 образовательных учреждений, 284 объекта социального обеспечения, 29 объектов критической инфраструктуры, 356 объектов электро-, водо- и газоснабжения.
"За 111 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 3970 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 3656", - добавляет ведомство.
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