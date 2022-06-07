https://ria.ru/20220607/dnr-1793670577.html

В ДНР за 111 дней эскалации погибли 155 мирных жителей

В ДНР за 111 дней эскалации погибли 155 мирных жителей - РИА Новости, 07.06.2022

В ДНР за 111 дней эскалации погибли 155 мирных жителей

За 111 дней эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 155 гражданских, 725 пострадали, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T10:50

2022-06-07T10:50

2022-06-07T10:50

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. За 111 дней эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 155 гражданских, 725 пострадали, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 111 дней эскалации погибли 155 гражданских лиц, в том числе восемь детей. Ранения различной степени тяжести получили 725 гражданских лиц, в том числе 55 детей", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Отмечается, что за это время получили повреждения 4164 жилых домостроения, 888 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 54 медицинских учреждения, 165 образовательных учреждений, 284 объекта социального обеспечения, 29 объектов критической инфраструктуры, 356 объектов электро-, водо- и газоснабжения."За 111 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 3970 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 3656", - добавляет ведомство.

https://ria.ru/20220607/boepripasy-1793644374.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, сцкк