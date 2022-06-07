Народная милиция ДНР уничтожила до 30 украинских военных за сутки
Народная милиция ДНР уничтожила до 30 украинских военных за сутки, а также два танка и БМП
Военнослужащие народной милиции ДНР . Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что за прошедшие сутки были уничтожены до 30 украинских военных, два танка, БМП, также подавлены три огневые точки украинских войск в районе Авдеевки.
"За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два танка, одна БМП и до тридцати человек личного состава. Мощным огневым воздействием подавлены три огневые точки противника в районе н.п. Авдеевка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Авдеевка находится к северу от Донецка, входит в состав Донецко-Макеевской агломерации. С 2014 года город является прифронтовым, в настоящее время подконтролен Украине. Позиции вокруг Авдеевки позволяют контролировать северные окраины Донецка и Ясиноватой, а также южные окраины Горловки. Кроме того, в городе расположен Авдеевский коксохимический завод, одно из самых больших в Европе предприятий этой отрасли.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.