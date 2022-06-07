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Народная милиция ДНР уничтожила до 30 украинских военных за сутки - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/dnr-1793669188.html
Народная милиция ДНР уничтожила до 30 украинских военных за сутки
Народная милиция ДНР уничтожила до 30 украинских военных за сутки - РИА Новости, 07.06.2022
Народная милиция ДНР уничтожила до 30 украинских военных за сутки
Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что за прошедшие сутки были уничтожены до 30 украинских военных, два танка, БМП, также подавлены три... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T10:44
2022-06-07T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
днр
вооруженные силы украины
авдеевский коксохимический завод
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что за прошедшие сутки были уничтожены до 30 украинских военных, два танка, БМП, также подавлены три огневые точки украинских войск в районе Авдеевки."За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два танка, одна БМП и до тридцати человек личного состава. Мощным огневым воздействием подавлены три огневые точки противника в районе н.п. Авдеевка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Авдеевка находится к северу от Донецка, входит в состав Донецко-Макеевской агломерации. С 2014 года город является прифронтовым, в настоящее время подконтролен Украине. Позиции вокруг Авдеевки позволяют контролировать северные окраины Донецка и Ясиноватой, а также южные окраины Горловки. Кроме того, в городе расположен Авдеевский коксохимический завод, одно из самых больших в Европе предприятий этой отрасли.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, днр, вооруженные силы украины, авдеевский коксохимический завод
10:44 07.06.2022
 
Народная милиция ДНР уничтожила до 30 украинских военных за сутки

Народная милиция ДНР уничтожила до 30 украинских военных за сутки, а также два танка и БМП

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие народной милиции ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что за прошедшие сутки были уничтожены до 30 украинских военных, два танка, БМП, также подавлены три огневые точки украинских войск в районе Авдеевки.
"За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два танка, одна БМП и до тридцати человек личного состава. Мощным огневым воздействием подавлены три огневые точки противника в районе н.п. Авдеевка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Авдеевка находится к северу от Донецка, входит в состав Донецко-Макеевской агломерации. С 2014 года город является прифронтовым, в настоящее время подконтролен Украине. Позиции вокруг Авдеевки позволяют контролировать северные окраины Донецка и Ясиноватой, а также южные окраины Горловки. Кроме того, в городе расположен Авдеевский коксохимический завод, одно из самых больших в Европе предприятий этой отрасли.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРВооруженные силы УкраиныАвдеевский коксохимический завод
 
 
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