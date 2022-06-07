https://ria.ru/20220607/dnr-1793617401.html

В ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли семь мирных жителей

В ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 07.06.2022

В ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли семь мирных жителей

Из-за обстрелов со стороны украинских войск за сутки погибли семь мирных жителей ДНР, 16 пострадали, сообщило в Telegram-канале представительство республики в... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T00:02

2022-06-07T00:02

2022-06-07T00:29

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Из-за обстрелов со стороны украинских войск за сутки погибли семь мирных жителей ДНР, 16 пострадали, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, за этот период жертвами атак ВСУ стали четыре жителя Петровского района Донецка, двое жителей Макеевки и жительница Калининского района города Горловка. Пострадали за то же время две женщины в Петровском района Донецка, пять человек в Киевском районе столицы республики, двое — в Ясиноватой, трое — в Макеевке и четверо — в Горловке.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220606/spetsoperatsiya-1793405462.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр)