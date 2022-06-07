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В ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/dnr-1793617401.html
В ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли семь мирных жителей
В ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 07.06.2022
В ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли семь мирных жителей
Из-за обстрелов со стороны украинских войск за сутки погибли семь мирных жителей ДНР, 16 пострадали, сообщило в Telegram-канале представительство республики в... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T00:02
2022-06-07T00:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Из-за обстрелов со стороны украинских войск за сутки погибли семь мирных жителей ДНР, 16 пострадали, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, за этот период жертвами атак ВСУ стали четыре жителя Петровского района Донецка, двое жителей Макеевки и жительница Калининского района города Горловка. Пострадали за то же время две женщины в Петровском района Донецка, пять человек в Киевском районе столицы республики, двое — в Ясиноватой, трое — в Макеевке и четверо — в Горловке.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220606/spetsoperatsiya-1793405462.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр)
00:02 07.06.2022 (обновлено: 00:29 07.06.2022)
 
В ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли семь мирных жителей

Представительство ДНР: семь мирных жителей погибли и 16 получили ранения

© РИА Новости / Сергей АверинВоронка от попадания снаряда на улице Донецка
Воронка от попадания снаряда на улице Донецка - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Воронка от попадания снаряда на улице Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Из-за обстрелов со стороны украинских войск за сутки погибли семь мирных жителей ДНР, 16 пострадали, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В течение 6 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила уточненная информация о семи погибших и 16 раненных гражданских лиц в результате обстрелов населенных пунктов республики", — говорится в публикации.

По данным ведомства, за этот период жертвами атак ВСУ стали четыре жителя Петровского района Донецка, двое жителей Макеевки и жительница Калининского района города Горловка. Пострадали за то же время две женщины в Петровском района Донецка, пять человек в Киевском районе столицы республики, двое — в Ясиноватой, трое — в Макеевке и четверо — в Горловке.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецк (ДНР)
 
 
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