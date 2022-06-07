00:02 07.06.2022 (обновлено: 00:29 07.06.2022)
В ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли семь мирных жителей
Представительство ДНР: семь мирных жителей погибли и 16 получили ранения
Воронка от попадания снаряда на улице Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Из-за обстрелов со стороны украинских войск за сутки погибли семь мирных жителей ДНР, 16 пострадали, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В течение 6 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила уточненная информация о семи погибших и 16 раненных гражданских лиц в результате обстрелов населенных пунктов республики", — говорится в публикации.
По данным ведомства, за этот период жертвами атак ВСУ стали четыре жителя Петровского района Донецка, двое жителей Макеевки и жительница Калининского района города Горловка. Пострадали за то же время две женщины в Петровском района Донецка, пять человек в Киевском районе столицы республики, двое — в Ясиноватой, трое — в Макеевке и четверо — в Горловке.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.