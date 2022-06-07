Рейтинг@Mail.ru
США заявили о готовности к диалогу с КНДР без предварительных условий - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220607/dialog-1793818937.html
США заявили о готовности к диалогу с КНДР без предварительных условий
США заявили о готовности к диалогу с КНДР без предварительных условий - РИА Новости, 07.06.2022
США заявили о готовности к диалогу с КНДР без предварительных условий
США готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР без предварительных условий, однако до сих пор не получили положительную реакцию на такую инициативу со... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:37
2022-06-07T18:48
сша
кндр (северная корея)
сон ким
пхеньян
вашингтон (штат)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786212163_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86a0bb62a6af85699005c69dff4c0905.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР без предварительных условий, однако до сих пор не получили положительную реакцию на такую инициативу со стороны Пхеньяна, заявил во вторник журналистам американский спецпредставитель по КНДР Сон Ким.Однако, по его словам, до сих пор Вашингтон не получил положительной реакции на такое предложение. Кроме того, как указал американский чиновник, Пхеньян не отреагировал на обращения США, доставленные при посредничестве третьих сторон, и не высказал какого-либо интереса к налаживанию диалога между странами.Спецпредставитель США вместе с тем подчеркнул, что Вашингтон не ставит каких-либо искусственных сроков, по истечении которых взаимодействие с КНДР станет невозможным.В воскресенье КНДР с 9.08 по 9.43 (с 03.08 по 03.43 мск) пустила из ряда мест восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.Как сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов, в ответ на это Южная Корея и США провели свои ракетные пуски.
https://ria.ru/20220605/kndr-1793225633.html
сша
кндр (северная корея)
пхеньян
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786212163_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_ddca3cbb7f5f9d8ed961fba3452b3d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, кндр (северная корея), сон ким, пхеньян, вашингтон (штат), в мире
18:37 07.06.2022 (обновлено: 18:48 07.06.2022)
 
США заявили о готовности к диалогу с КНДР без предварительных условий

Спецпредставитель по КНДР Сон Ким: Вашингтон не видит готовности к диалогу от Пхеньяна

© AP Photo / Jose Luis MaganaКупол Капитолия США в Вашингтоне
Купол Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Купол Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР без предварительных условий, однако до сих пор не получили положительную реакцию на такую инициативу со стороны Пхеньяна, заявил во вторник журналистам американский спецпредставитель по КНДР Сон Ким.
"США всегда четко заявляли, что нацелены на диалог с Пхеньяном без предварительных условий", - сказал Сон Ким в ходе спецбрифинга для журналистов, посвященного ситуации вокруг Корейского полуострова.
Однако, по его словам, до сих пор Вашингтон не получил положительной реакции на такое предложение. Кроме того, как указал американский чиновник, Пхеньян не отреагировал на обращения США, доставленные при посредничестве третьих сторон, и не высказал какого-либо интереса к налаживанию диалога между странами.
Спецпредставитель США вместе с тем подчеркнул, что Вашингтон не ставит каких-либо искусственных сроков, по истечении которых взаимодействие с КНДР станет невозможным.
В воскресенье КНДР с 9.08 по 9.43 (с 03.08 по 03.43 мск) пустила из ряда мест восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
Как сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов, в ответ на это Южная Корея и США провели свои ракетные пуски.
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 08:29
СМИ: Япония, США и Южная Корея обсудили последние ракетные пуски КНДР
 
СШАКНДР (Северная Корея)Сон КимПхеньянВашингтон (штат)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала