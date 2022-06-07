https://ria.ru/20220607/chernogoriya-1793854528.html

В Черногории объяснили решение о закрытии неба для самолета Лаврова

В Черногории объяснили решение о закрытии неба для самолета Лаврова - РИА Новости, 07.06.2022

В Черногории объяснили решение о закрытии неба для самолета Лаврова

Подгорица выполнила взятые на себя обязательства, закрыв воздушное пространство для летевшего в Сербию главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом заявил министр... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T21:17

2022-06-07T21:17

2022-06-07T21:47

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Подгорица выполнила взятые на себя обязательства, закрыв воздушное пространство для летевшего в Сербию главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ранко Кривокапич, слова которого приводит RTCG.Он уточнил, что решение приняли правительство и внешнеполитическое ведомство республики. Как считает министр, оно "было неизбежным".Кривокапич утверждает, что Лавров "мог бы добраться до Сербии на поезде", так как железнодорожное сообщение по маршруту Белград — Москва не запрещено.На прошлой неделе Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета главы МИД России, который должен был направиться в Сербию. Сам Лавров предположил, что у западных стран "совсем плохи дела", раз они сочли его полет в Белград чуть ли не угрозой вселенского масштаба. Он выразил сожаление, что некоторым государствам приходится выступать в роли подпевал.После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины западные страны стали вводить ограничительные меры против Москвы. Внешнеполитическое ведомство Черногории еще в конце февраля заявило о поддержке всех рестрикций и о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Восьмого апреля правительство республики официально утвердило пакет антироссийских санкций. В ответ на это Москва запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из тех государств, которые пошли на недружественный шаг.

https://ria.ru/20220606/zapret-1793610228.html

https://ria.ru/20220606/khorvatiya-1793521635.html

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, черногория, россия, сербия, европа