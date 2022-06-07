Рейтинг@Mail.ru
Доходы бюджета Ярославской области впервые превысили сто миллиардов рублей - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20220607/byudzhet-1793767795.html
Доходы бюджета Ярославской области впервые превысили сто миллиардов рублей
Доходы бюджета Ярославской области впервые превысили сто миллиардов рублей - РИА Новости, 07.06.2022
Доходы бюджета Ярославской области впервые превысили сто миллиардов рублей
Доходы бюджета Ярославской области впервые превысили 100 миллиардов рублей благодаря изменениям, внесенным в документ по инициативе врио губернатора региона... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:51
2022-06-07T15:51
ярославская область
экономика
ярославская область
ярославль
ярославская областная дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151699/81/1516998193_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_2fcf8739afc484f1de7972a70ef1504f.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Доходы бюджета Ярославской области впервые превысили 100 миллиардов рублей благодаря изменениям, внесенным в документ по инициативе врио губернатора региона Михаила Евраева, сообщает областное правительство.Сообщается, что во вторник на внеочередном заседании Ярославской областной думы депутаты поддержали изменения в закон о региональном бюджете на 2022 год, внесенные по инициативе врио губернатора Михаила Евраева. Доходная часть бюджета увеличена на 3 миллиарда рублей. Из них более 2,5 миллиарда рублей составили безвозмездные поступления из федерального бюджета. Собственные доходы областного бюджета увеличились на 443 миллиона рублей."Таким образом, доходы областного бюджета на 2022 год превысят 100 миллиардов 300 миллионов рублей… Благодаря поддержке федерального центра, росту налоговых поступлений и сокращению некоторых ранее планируемых расходов нам удастся увеличить финансирование социально важных направлений, таких как здравоохранение, поддержка семей с детьми, ремонт дорог, благоустройство", - цитирует пресс-служба областного правительства директора областного департамента финансов Алексея Долгова. Он добавил, что два миллиарда рублей, привлеченные в регион врио губернатора, будет направлено на комплексное развитие опорной сети областных дорог. Будет отремонтировано восемь объектов общей протяженностью более 90 километров.По данным правительства области, в числе важных проектов, на которые будут направлены средства - завершение строительства нового хирургического корпуса областной онкологической клиники в Ярославле, капитальный ремонт помещений в госпитале ветеранов. Дополнительное финансирование получат проекты по поддержке семей с детьми. В частности, 31,3 миллиона рублей предусмотрено на приобретение подарков для первоклассников в рамках губернаторского проекта "Первый раз в первый класс"."Впервые бюджет Ярославской области, его доходная и расходная части, перешагнул стомиллиардный рубеж. Еще бы я отметил, что впервые в этом году средства федерального бюджета, которые поступают в региональный бюджет, составляют около 25 миллиардов рублей - почти четверть. Никогда такой поддержки Ярославская область не получала ранее", - цитирует пресс-служба областного правительства председателя Ярославской облдумы Михаила Боровицкого.
https://ria.ru/20220606/natsproekty-1793510774.html
https://ria.ru/20220315/yaroslavl-1778343477.html
ярославская область
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151699/81/1516998193_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_9274419c90192b57e3e38f17b200f670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ярославская область, ярославль, ярославская областная дума
15:51 07.06.2022
 

Доходы бюджета Ярославской области впервые превысили сто миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГород Ярославль и река Волга
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Город Ярославль и река Волга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Доходы бюджета Ярославской области впервые превысили 100 миллиардов рублей благодаря изменениям, внесенным в документ по инициативе врио губернатора региона Михаила Евраева, сообщает областное правительство.
Сообщается, что во вторник на внеочередном заседании Ярославской областной думы депутаты поддержали изменения в закон о региональном бюджете на 2022 год, внесенные по инициативе врио губернатора Михаила Евраева. Доходная часть бюджета увеличена на 3 миллиарда рублей. Из них более 2,5 миллиарда рублей составили безвозмездные поступления из федерального бюджета. Собственные доходы областного бюджета увеличились на 443 миллиона рублей.
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 16:00Ярославская область
Ярославская область стала лучшей по уровню достижения целей нацпроектов
"Таким образом, доходы областного бюджета на 2022 год превысят 100 миллиардов 300 миллионов рублей… Благодаря поддержке федерального центра, росту налоговых поступлений и сокращению некоторых ранее планируемых расходов нам удастся увеличить финансирование социально важных направлений, таких как здравоохранение, поддержка семей с детьми, ремонт дорог, благоустройство", - цитирует пресс-служба областного правительства директора областного департамента финансов Алексея Долгова. Он добавил, что два миллиарда рублей, привлеченные в регион врио губернатора, будет направлено на комплексное развитие опорной сети областных дорог. Будет отремонтировано восемь объектов общей протяженностью более 90 километров.
По данным правительства области, в числе важных проектов, на которые будут направлены средства - завершение строительства нового хирургического корпуса областной онкологической клиники в Ярославле, капитальный ремонт помещений в госпитале ветеранов. Дополнительное финансирование получат проекты по поддержке семей с детьми. В частности, 31,3 миллиона рублей предусмотрено на приобретение подарков для первоклассников в рамках губернаторского проекта "Первый раз в первый класс".
"Впервые бюджет Ярославской области, его доходная и расходная части, перешагнул стомиллиардный рубеж. Еще бы я отметил, что впервые в этом году средства федерального бюджета, которые поступают в региональный бюджет, составляют около 25 миллиардов рублей - почти четверть. Никогда такой поддержки Ярославская область не получала ранее", - цитирует пресс-служба областного правительства председателя Ярославской облдумы Михаила Боровицкого.

Другие новости региона читайте здесь >>

Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 20:31Ярославская область
Ярославская область имеет финансовую "подушку безопасности", заявил Евраев
 
Ярославская областьЭкономикаЯрославская областьЯрославльЯрославская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала