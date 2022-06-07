https://ria.ru/20220607/byudzhet-1793767795.html

Доходы бюджета Ярославской области впервые превысили сто миллиардов рублей

Доходы бюджета Ярославской области впервые превысили сто миллиардов рублей - РИА Новости, 07.06.2022

Доходы бюджета Ярославской области впервые превысили сто миллиардов рублей

Доходы бюджета Ярославской области впервые превысили 100 миллиардов рублей благодаря изменениям, внесенным в документ по инициативе врио губернатора региона... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:51

2022-06-07T15:51

2022-06-07T15:51

ярославская область

экономика

ярославская область

ярославль

ярославская областная дума

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Доходы бюджета Ярославской области впервые превысили 100 миллиардов рублей благодаря изменениям, внесенным в документ по инициативе врио губернатора региона Михаила Евраева, сообщает областное правительство.Сообщается, что во вторник на внеочередном заседании Ярославской областной думы депутаты поддержали изменения в закон о региональном бюджете на 2022 год, внесенные по инициативе врио губернатора Михаила Евраева. Доходная часть бюджета увеличена на 3 миллиарда рублей. Из них более 2,5 миллиарда рублей составили безвозмездные поступления из федерального бюджета. Собственные доходы областного бюджета увеличились на 443 миллиона рублей."Таким образом, доходы областного бюджета на 2022 год превысят 100 миллиардов 300 миллионов рублей… Благодаря поддержке федерального центра, росту налоговых поступлений и сокращению некоторых ранее планируемых расходов нам удастся увеличить финансирование социально важных направлений, таких как здравоохранение, поддержка семей с детьми, ремонт дорог, благоустройство", - цитирует пресс-служба областного правительства директора областного департамента финансов Алексея Долгова. Он добавил, что два миллиарда рублей, привлеченные в регион врио губернатора, будет направлено на комплексное развитие опорной сети областных дорог. Будет отремонтировано восемь объектов общей протяженностью более 90 километров.По данным правительства области, в числе важных проектов, на которые будут направлены средства - завершение строительства нового хирургического корпуса областной онкологической клиники в Ярославле, капитальный ремонт помещений в госпитале ветеранов. Дополнительное финансирование получат проекты по поддержке семей с детьми. В частности, 31,3 миллиона рублей предусмотрено на приобретение подарков для первоклассников в рамках губернаторского проекта "Первый раз в первый класс"."Впервые бюджет Ярославской области, его доходная и расходная части, перешагнул стомиллиардный рубеж. Еще бы я отметил, что впервые в этом году средства федерального бюджета, которые поступают в региональный бюджет, составляют около 25 миллиардов рублей - почти четверть. Никогда такой поддержки Ярославская область не получала ранее", - цитирует пресс-служба областного правительства председателя Ярославской облдумы Михаила Боровицкого.

https://ria.ru/20220606/natsproekty-1793510774.html

https://ria.ru/20220315/yaroslavl-1778343477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ярославская область, ярославль, ярославская областная дума