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В Крыму заявили, что освобожденные регионы сами выберут свое будущее - РИА Новости, 07.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/buduschee-1793710750.html
В Крыму заявили, что освобожденные регионы сами выберут свое будущее
В Крыму заявили, что освобожденные регионы сами выберут свое будущее - РИА Новости, 07.06.2022
В Крыму заявили, что освобожденные регионы сами выберут свое будущее
Освобожденным регионам Украины предстоит выбрать новое политическое будущее, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:57
2022-06-07T12:57
специальная военная операция на украине
украина
россия
новороссия
ситуация в днр и лнр
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ЯЛТА, 7 июня – РИА Новости. Освобожденным регионам Украины предстоит выбрать новое политическое будущее, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."После прохождения денацификации, жители освобожденных регионов сами решат вопрос своего политического будущего. Если проголосуют за интеграцию с Россией, значит будет Россия. Захотят сделать Новороссию - будет Новороссия. Выберут для своего региона независимость - так тому и быть. Но в любом качестве они останутся составными частями русского мира", - сказал Константинов на заседании Ливадийского клуба, проходящего в рамках XV Международного фестиваля "Великое русское слово".По его словам, на освобожденных территориях должны быть закреплены права русского языка, культуры, вернуться русские школы, русская вера, русская история."Сами жители освобожденных территорий слишком долго подвергались обработке нацистской и русофобской пропаганде, слишком долго и тщательно киевский террористический режим зачищал украинское общество от пророссийского актива. Они должны очиститься от этой заразы", - подчеркнул Константинов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
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украина, россия, новороссия, ситуация в днр и лнр
12:57 07.06.2022
 
В Крыму заявили, что освобожденные регионы сами выберут свое будущее

Константинов: освобожденным регионам предстоит выбрать новое политическое будущее

CC BY-SA 3.0 / Sven Teschke / Памятник В.И. Ленину в Херсоне
Памятник В.И. Ленину в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Sven Teschke /
Памятник В.И. Ленину в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯЛТА, 7 июня – РИА Новости. Освобожденным регионам Украины предстоит выбрать новое политическое будущее, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"После прохождения денацификации, жители освобожденных регионов сами решат вопрос своего политического будущего. Если проголосуют за интеграцию с Россией, значит будет Россия. Захотят сделать Новороссию - будет Новороссия. Выберут для своего региона независимость - так тому и быть. Но в любом качестве они останутся составными частями русского мира", - сказал Константинов на заседании Ливадийского клуба, проходящего в рамках XV Международного фестиваля "Великое русское слово".
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По его словам, на освобожденных территориях должны быть закреплены права русского языка, культуры, вернуться русские школы, русская вера, русская история.
"Сами жители освобожденных территорий слишком долго подвергались обработке нацистской и русофобской пропаганде, слишком долго и тщательно киевский террористический режим зачищал украинское общество от пророссийского актива. Они должны очиститься от этой заразы", - подчеркнул Константинов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНовороссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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