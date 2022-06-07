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В России разработали композитную броню для вертолетов ООН - РИА Новости, 07.06.2022
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В России разработали композитную броню для вертолетов ООН
В России разработали композитную броню для вертолетов ООН - РИА Новости, 07.06.2022
В России разработали композитную броню для вертолетов ООН
В России разработана композитная броня, которую поставят на вертолеты миротворческих миссий ООН, сообщили во вторник журналистам в корпорации "Ростех". РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T10:04
2022-06-07T10:04
безопасность
ростех
оон
вертолеты россии
ми-8мтв-1
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В России разработана композитная броня, которую поставят на вертолеты миротворческих миссий ООН, сообщили во вторник журналистам в корпорации "Ростех"."Вертолетная сервисная компания" холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) разработала систему баллистической защиты экипажа и пассажиров вертолетов типа Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1. Броневая система будет установлена на вертолетах, используемых для миротворческих миссий ООН", - сказали в "Ростехе".Там уточнили, что "в основе баллистической защиты – отечественный негорючий композиционный материал, который отличается от аналогов более низкой поверхностной плотностью при сохранении высоких защитных свойств".Бооня гарантирует высокий уровень защиты членов экипажа и пассажиров от попадания пуль стрелкового оружия вплоть до калибра 7,62 мм.Комплект композитной брони покрывает не только кабину пилотов, но и грузовой отсек, при этом его вес не превышает 230 килограммов.Новую защиту можно использовать в различных климатических условиях в диапазоне температур от – 50 до +50 градусов, она устойчива к коррозии и износу.Работы по созданию системы провел сертифицированный разработчик авиационной техники – Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ) (входит в "Вертолеты России"). В настоящее время идет производство баллистической защиты по разработанным НАРЗ лекалам.
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безопасность, ростех, оон, вертолеты россии, ми-8мтв-1
10:04 07.06.2022
 
В России разработали композитную броню для вертолетов ООН

"Ростех" сообщил о разработке композитной брони для вертолетов миротворческих миссий ООН

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех"
Павильон компании Ростех - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Павильон компании "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В России разработана композитная броня, которую поставят на вертолеты миротворческих миссий ООН, сообщили во вторник журналистам в корпорации "Ростех".
"Вертолетная сервисная компания" холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) разработала систему баллистической защиты экипажа и пассажиров вертолетов типа Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1. Броневая система будет установлена на вертолетах, используемых для миротворческих миссий ООН", - сказали в "Ростехе".
Там уточнили, что "в основе баллистической защиты – отечественный негорючий композиционный материал, который отличается от аналогов более низкой поверхностной плотностью при сохранении высоких защитных свойств".
Бооня гарантирует высокий уровень защиты членов экипажа и пассажиров от попадания пуль стрелкового оружия вплоть до калибра 7,62 мм.
Комплект композитной брони покрывает не только кабину пилотов, но и грузовой отсек, при этом его вес не превышает 230 килограммов.
Новую защиту можно использовать в различных климатических условиях в диапазоне температур от – 50 до +50 градусов, она устойчива к коррозии и износу.
Работы по созданию системы провел сертифицированный разработчик авиационной техники – Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ) (входит в "Вертолеты России"). В настоящее время идет производство баллистической защиты по разработанным НАРЗ лекалам.
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БезопасностьРостехООНВертолеты РоссииМи-8МТВ-1
 
 
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