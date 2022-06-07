15:20 07.06.2022 (обновлено: 15:55 07.06.2022)
Мантуров рассказал о "стучащихся" в Россию иностранных брендах
Мантуров: рынок открыт для Турции, Ирана или Китая, но преференции получат свои компании
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Турецкие, китайские, индийские, бразильские и иранские бренды интересуются рынком РФ, он для них открыт, но преференции все же должны получить российские компании, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на "Неделе российского ритейла-2022".
В Минпромторге подчеркнули, что в конце XX века Россия не могла конкурировать с международными корпорациями, которые обладали колоссальными ресурсами и компетенциями, в итоге заняв на отечественном рынке доминирующие позиции. Сегодня появился исторический шанс "развернуть сложившуюся в 90-е модель лицом к российским поставщикам", уточнил Мантуров.
"Это не значит, что мы будем выдавливать из страны зарубежные бренды. Более того, к нам сейчас стучатся турецкие, китайские, индийские, бразильские, иранские партнеры, и для них наш рынок тоже открыт", - сказал Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба министерства.
"Однако российские бренды должны наконец получить существенные преференции через таможенно-тарифное и налоговое регулирование, приоритетный доступ к торговым площадям высокой проходимости и при отображении на маркетплейсах", - добавил он.