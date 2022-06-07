https://ria.ru/20220607/brendy-1793758652.html

Мантуров рассказал о "стучащихся" в Россию иностранных брендах

Мантуров рассказал о "стучащихся" в Россию иностранных брендах - РИА Новости, 07.06.2022

Мантуров рассказал о "стучащихся" в Россию иностранных брендах

Турецкие, китайские, индийские, бразильские и иранские бренды интересуются рынком РФ, он для них открыт, но преференции все же должны получить российские... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:20

2022-06-07T15:20

2022-06-07T15:55

экономика

россия

денис мантуров

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748483984_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce174ec28e06c71e0c561a125113f79d.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Турецкие, китайские, индийские, бразильские и иранские бренды интересуются рынком РФ, он для них открыт, но преференции все же должны получить российские компании, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на "Неделе российского ритейла-2022".В Минпромторге подчеркнули, что в конце XX века Россия не могла конкурировать с международными корпорациями, которые обладали колоссальными ресурсами и компетенциями, в итоге заняв на отечественном рынке доминирующие позиции. Сегодня появился исторический шанс "развернуть сложившуюся в 90-е модель лицом к российским поставщикам", уточнил Мантуров."Это не значит, что мы будем выдавливать из страны зарубежные бренды. Более того, к нам сейчас стучатся турецкие, китайские, индийские, бразильские, иранские партнеры, и для них наш рынок тоже открыт", - сказал Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба министерства."Однако российские бренды должны наконец получить существенные преференции через таможенно-тарифное и налоговое регулирование, приоритетный доступ к торговым площадям высокой проходимости и при отображении на маркетплейсах", - добавил он.

https://ria.ru/20220325/turtsiya-1779915187.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, денис мантуров, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)