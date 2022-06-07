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Бастующие рабочие "Боржоми" забросали яйцами полицейских

Бастующие рабочие "Боржоми" забросали яйцами полицейских - РИА Новости, 07.06.2022

Бастующие рабочие "Боржоми" забросали яйцами полицейских

Бастующие сотрудники компании по разливу минеральной воды "Боржоми" забросали полицейские машины яйцами, кадры транслировала телекомпания "Мтавари архи". РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:11

2022-06-07T13:11

2022-06-07T13:34

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ТБИЛИСИ, 7 июн - РИА Новости. Бастующие сотрудники компании по разливу минеральной воды "Боржоми" забросали полицейские машины яйцами, кадры транслировала телекомпания "Мтавари архи".Сотрудники компании уже восьмой день проводят забастовку с требованием улучшения условий труда, в понедельник они заблокировали входы в оба завода, утверждая, что администрация компании начала нанимать новых сотрудников. Протестующие мешают въезду машин правоохранителей, утверждая, что они таким образом ввозят членов администрации на территорию заводов.Ранее "Объединение профсоюзов Грузии" сообщило, что с 31 мая стартует бессрочная забастовка сотрудников компании. Они требуют возвращения на прежние рабочие места 50 незаконно, по их мнению, уволенных коллег, начисления заработной платы, возвращения к прежним условиям труда, увеличения заработной платы на 25%, исключения шантажа, угроз и принуждения путем увольнения и привлечения к ответственности людей, а также заключения коллективного договора. В забастовке участвуют 800 сотрудников обоих заводов.

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, грузия, ids borjomi international