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Украинские войска за сутки выпустили 605 боеприпасов по территории ДНР

Украинские войска за сутки выпустили 605 боеприпасов по территории ДНР - РИА Новости, 07.06.2022

Украинские войска за сутки выпустили 605 боеприпасов по территории ДНР

Украинские войска за сутки 84 раза открывали огонь по ДНР, выпустив 605 боеприпасов, погибли девять мирных жителей, 18 ранены, заявило представительство... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T09:17

2022-06-07T09:17

2022-06-07T09:17

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

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в мире

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 84 раза открывали огонь по ДНР, выпустив 605 боеприпасов, погибли девять мирных жителей, 18 ранены, заявило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 84 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ...(выпущено) 605 единиц различных боеприпасов ... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели девяти, в т.ч. парень 2005 г.р., и ранении 18 гражданских лиц в Киевском, Петровском районах Донецка, Горловке, Ясиноватой, Макеевке и Волновахе", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Как отмечается, данные представлены за период с 03:00 (совпадает с мск) 6 июня по 03:00 7 июня.Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что десять человек погибли за сутки, еще 17 пострадали на территории ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск. Данные были представлены за период с с 08.00 (время совпадает с мск - ред.) 6 июня до 08.00 7 июня.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире