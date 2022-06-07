Украинские войска за сутки выпустили 605 боеприпасов по территории ДНР
ВСУ выпустили 605 боеприпасов за сутки по территории ДНР, погибли девять жителей
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 84 раза открывали огонь по ДНР, выпустив 605 боеприпасов, погибли девять мирных жителей, 18 ранены, заявило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 84 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ...(выпущено) 605 единиц различных боеприпасов ... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели девяти, в т.ч. парень 2005 г.р., и ранении 18 гражданских лиц в Киевском, Петровском районах Донецка, Горловке, Ясиноватой, Макеевке и Волновахе", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается, данные представлены за период с 03:00 (совпадает с мск) 6 июня по 03:00 7 июня.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что десять человек погибли за сутки, еще 17 пострадали на территории ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск. Данные были представлены за период с с 08.00 (время совпадает с мск - ред.) 6 июня до 08.00 7 июня.