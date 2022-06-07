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Украинские войска за сутки выпустили 605 боеприпасов по территории ДНР - РИА Новости, 07.06.2022
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Украинские войска за сутки выпустили 605 боеприпасов по территории ДНР
Украинские войска за сутки выпустили 605 боеприпасов по территории ДНР - РИА Новости, 07.06.2022
Украинские войска за сутки выпустили 605 боеприпасов по территории ДНР
Украинские войска за сутки 84 раза открывали огонь по ДНР, выпустив 605 боеприпасов, погибли девять мирных жителей, 18 ранены, заявило представительство... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T09:17
2022-06-07T09:17
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 84 раза открывали огонь по ДНР, выпустив 605 боеприпасов, погибли девять мирных жителей, 18 ранены, заявило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 84 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ...(выпущено) 605 единиц различных боеприпасов ... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели девяти, в т.ч. парень 2005 г.р., и ранении 18 гражданских лиц в Киевском, Петровском районах Донецка, Горловке, Ясиноватой, Макеевке и Волновахе", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Как отмечается, данные представлены за период с 03:00 (совпадает с мск) 6 июня по 03:00 7 июня.Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что десять человек погибли за сутки, еще 17 пострадали на территории ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск. Данные были представлены за период с с 08.00 (время совпадает с мск - ред.) 6 июня до 08.00 7 июня.
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украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире
09:17 07.06.2022
 
Украинские войска за сутки выпустили 605 боеприпасов по территории ДНР

ВСУ выпустили 605 боеприпасов за сутки по территории ДНР, погибли девять жителей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 84 раза открывали огонь по ДНР, выпустив 605 боеприпасов, погибли девять мирных жителей, 18 ранены, заявило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 84 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ...(выпущено) 605 единиц различных боеприпасов ... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели девяти, в т.ч. парень 2005 г.р., и ранении 18 гражданских лиц в Киевском, Петровском районах Донецка, Горловке, Ясиноватой, Макеевке и Волновахе", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается, данные представлены за период с 03:00 (совпадает с мск) 6 июня по 03:00 7 июня.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что десять человек погибли за сутки, еще 17 пострадали на территории ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск. Данные были представлены за период с с 08.00 (время совпадает с мск - ред.) 6 июня до 08.00 7 июня.
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