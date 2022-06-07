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Жители Удмуртии выбрали объекты для благоустройства - РИА Новости, 07.06.2022
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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20220607/blagoustroystvo-1793834623.html
Жители Удмуртии выбрали объекты для благоустройства
Жители Удмуртии выбрали объекты для благоустройства - РИА Новости, 07.06.2022
Жители Удмуртии выбрали объекты для благоустройства
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что 65 тысяч жителей региона проголосовали за общественные пространства и объекты для благоустройства в 2023 году. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T19:31
2022-06-07T19:31
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
общество
ижевск
сарапул
глазов
россия
александр бречалов
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УФА, 7 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что 65 тысяч жителей региона проголосовали за общественные пространства и объекты для благоустройства в 2023 году."Жители нашей республики выбрали общественные пространства для благоустройства в следующем году. В голосовании участвовали 65 тысяч жителей Ижевска, Сарапула, Глазова, Воткинска, Можги, Игры и Увы", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, в 2023 году по программе "Формирование комфортной городской среды" в Ижевске будут преображать парк "Березовая роща", в Глазове – площадь у культурно-спортивного центра "Победа", в Сарапуле – площадь "200 лет Сарапулу", в Воткинске – сквер по улице Юбилейная, в Игре – общественное пространство рядом с храмом Иоанна Богослова.Также, по решению местных жителей в поселке Ува в парке деревянных скульптур добавят освещение, обустроят пешеходные дорожки, установят скамейки и беседки. Жители города Можга выбрали для преображения "Детский парк", где в 2023 году благоустроят места для активного отдыха детей, создав площадки для уличной гимнастики."Спасибо жителям республики за активное участие, волонтерам — за координацию проекта и помощь. Всего в этом году планируем благоустроить по всей республике 90 общественных пространств. Будем гулять больше", - заявил Бречалов.
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удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
сарапул
глазов
россия
воткинск
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удмуртская республика (удмуртия), общество, ижевск, сарапул, глазов, россия, александр бречалов, воткинск, можга
19:31 07.06.2022
 
Жители Удмуртии выбрали объекты для благоустройства

Глава Удмуртии Бречалов: 65 тысяч жителей региона выбрали объекты для благоустройства

CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
Ижевск. Архивное фото
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УФА, 7 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что 65 тысяч жителей региона проголосовали за общественные пространства и объекты для благоустройства в 2023 году.
"Жители нашей республики выбрали общественные пространства для благоустройства в следующем году. В голосовании участвовали 65 тысяч жителей Ижевска, Сарапула, Глазова, Воткинска, Можги, Игры и Увы", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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По его словам, в 2023 году по программе "Формирование комфортной городской среды" в Ижевске будут преображать парк "Березовая роща", в Глазове – площадь у культурно-спортивного центра "Победа", в Сарапуле – площадь "200 лет Сарапулу", в Воткинске – сквер по улице Юбилейная, в Игре – общественное пространство рядом с храмом Иоанна Богослова.
Также, по решению местных жителей в поселке Ува в парке деревянных скульптур добавят освещение, обустроят пешеходные дорожки, установят скамейки и беседки. Жители города Можга выбрали для преображения "Детский парк", где в 2023 году благоустроят места для активного отдыха детей, создав площадки для уличной гимнастики.
"Спасибо жителям республики за активное участие, волонтерам — за координацию проекта и помощь. Всего в этом году планируем благоустроить по всей республике 90 общественных пространств. Будем гулять больше", - заявил Бречалов.
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Удмуртская РеспубликаУдмуртская Республика (Удмуртия)ОбществоИжевскСарапулГлазовРоссияАлександр БречаловВоткинскМожга
 
 
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