https://ria.ru/20220607/blagoustroystvo-1793834623.html

Жители Удмуртии выбрали объекты для благоустройства

Жители Удмуртии выбрали объекты для благоустройства - РИА Новости, 07.06.2022

Жители Удмуртии выбрали объекты для благоустройства

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что 65 тысяч жителей региона проголосовали за общественные пространства и объекты для благоустройства в 2023 году. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T19:31

2022-06-07T19:31

2022-06-07T19:31

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

общество

ижевск

сарапул

глазов

россия

александр бречалов

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УФА, 7 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что 65 тысяч жителей региона проголосовали за общественные пространства и объекты для благоустройства в 2023 году."Жители нашей республики выбрали общественные пространства для благоустройства в следующем году. В голосовании участвовали 65 тысяч жителей Ижевска, Сарапула, Глазова, Воткинска, Можги, Игры и Увы", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, в 2023 году по программе "Формирование комфортной городской среды" в Ижевске будут преображать парк "Березовая роща", в Глазове – площадь у культурно-спортивного центра "Победа", в Сарапуле – площадь "200 лет Сарапулу", в Воткинске – сквер по улице Юбилейная, в Игре – общественное пространство рядом с храмом Иоанна Богослова.Также, по решению местных жителей в поселке Ува в парке деревянных скульптур добавят освещение, обустроят пешеходные дорожки, установят скамейки и беседки. Жители города Можга выбрали для преображения "Детский парк", где в 2023 году благоустроят места для активного отдыха детей, создав площадки для уличной гимнастики."Спасибо жителям республики за активное участие, волонтерам — за координацию проекта и помощь. Всего в этом году планируем благоустроить по всей республике 90 общественных пространств. Будем гулять больше", - заявил Бречалов.

https://ria.ru/20220530/zaymy-1791870431.html

https://ria.ru/20220523/olimpiada-1790151703.html

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

сарапул

глазов

россия

воткинск

можга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

удмуртская республика (удмуртия), общество, ижевск, сарапул, глазов, россия, александр бречалов, воткинск, можга